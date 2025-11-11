TransferRoom назвал 15 самых дорогих трансферов в истории с учетом инфляции

Дата публикации: 11-11-2025 12:48

По данным платформы TransferRoom, которая проанализировала трансферные сделки с учётом инфляции, самым дорогим трансфером в истории мирового футбола остаётся переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». В 2017 году французский клуб заплатил за игрока колоссальную сумму — € 342,8 млн, что по новым подсчётам до сих пор остаётся рекордом, непревзойдённым ни одним другим футболистом. Эта сделка серьёзно изменила рынок, вызвав рост цен на игроков по всему миру.

На втором месте находится еще один громкий трансфер — переход французской суперзвезды Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ». За талантливого нападающего, которого многие считают наследником Криштиану Роналду и Лионеля Месси, столичный клуб заплатил € 263,3 млн в 2018 году. Этот переход укрепил лидерство «Пари Сен-Жермен» как одного из самых амбициозных и финансово мощных клубов Европы.

Замыкает тройку лидеров Усман Дембеле. Его переход в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» тоже состоялся в 2017 году и был оценён, с учётом инфляции, в € 228,6 млн. Эта сделка стала крайне важной для каталонцев после ухода Неймара и символизировала усилия клуба по восстановлению атакующего потенциала.

В пятёрку самых дорогих трансферов вошли также Филиппе Коутиньо — его переход из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году обошёлся сине-гранатовым в € 197,5 млн. А также переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за € 175,2 млн, что стало рекордом для английских клубов.

Интересно, что в рейтинг 2025 года вошёл и самый дорогой свежий трансфер — переход нападающего Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль». За молодого шведского форварда мерсисайдцы выложили € 140 млн, что позволило сделке занять 12-ю строчку в историческом списке. Эти суммы ещё раз демонстрируют, как высоко котируются топовые футболисты на современном рынке и насколько важную роль играют инвестиции в успешные выступления клубов.