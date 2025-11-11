«Саутгемптон» подписал контракт с экс-полузащитником «Барселоны»

Дата публикации: 11-11-2025 12:49

Бывший полузащитник футбольного клуба «Барселона» Ориоль Ромеу вновь стал игроком «Саутгемптона». Английский клуб официально сообщил о подписании контракта с 34-летним воспитанником каталонского гранда, который в этот раз присоединился к «святым» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до завершения текущего футбольного сезона. Руководство команды надеется, что опыт и профессионализм Ромеу помогут «Саутгемптону» добиться поставленных задач в Чемпионшипе.

В официальном заявлении клуба говорится: «Ромеу был ключевым футболистом в составе команды, которая в 2016 году добилась исторического результата в Премьер-лиге, а также прошла в групповой этап Лиги Европы УЕФА. В сезоне 2016/17 Ромеу сыграл важную роль на пути «Саутгемптона» к финалу Кубка английской лиги, по итогам которого болельщики и игроки признали его «Игроком сезона»».

Напомним, что Ориоль Ромеу представлял «Саутгемптон» с 2015 по 2022 год, сыграв за этот период более 200 матчей и став одним из самых авторитетных футболистов клуба. После окончания контракта он перешёл в испанскую «Жирону», где также был важной фигурой в центре поля. Затем, летом 2023 года, «Барселона» решила вернуть своего воспитанника, однако спустя два года, 31 августа 2025 года, он окончательно покинул состав сине-гранатовых. Возвращение в «Саутгемптон» даёт Ромеу шанс вновь проявить свои лучшие качества и укрепить среднюю линию английской команды, а также помочь молодым футболистам в развитии и достижении новых вершин.