Экитике поделился своим взглядом на соперничество с Исаком в «Ливерпуле»

Дата публикации: 11-11-2025 12:52

Форвард «Ливерпуля» Уго Экитике поделился своим мнением по поводу конкуренции в атаке и выразил уверенность в возможном дуэте с Александером Исаком, который недавно пополнил состав команды.

«Мы действительно можем играть вместе. Пока судьба позволила нам провести на поле лишь один тайм бок о бок, поэтому делать окончательные выводы пока рано. Тем не менее, Исак — футболист высокого уровня, и у меня нет поводов для переживаний: с такими игроками легко найти взаимопонимание, даже если на старте что-то не получается идеально.

Я считаю себя универсальным нападающим, способным подстроиться под стиль любого партнера по атаке. На самом деле, в нашем клубе серьезная конкуренция за место в стартовом составе, и все мы это понимаем. Однако мне приносит удовольствие быть частью такой команды и выходить на поле в паре с разными футболистами. Важно, чтобы каждый из нас приносил максимум пользы, когда получает возможность сыграть», — цитирует Экитике The Telegraph.

В текущем сезоне АПЛ Уго Экитике отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей за 10 матчей. Александер Исак, в свою очередь, сделал один ассист за четыре встречи. Оба нападающих продолжают набирать форму и адаптируются к новым условиям, а болельщики с интересом следят за их взаимодействием и ждут новых голов от дуэта.

