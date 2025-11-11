Неудачное выступление: Илью Забарного подвергли критике во Франции, напомнив о его трансферной стоимости

Дата публикации: 11-11-2025 12:53

Французское спортивное издание foot01.com прокомментировало выступление украинского центрального защитника Ильи Забарного, который защищает цвета французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Поводом для обсуждения стала его игра в матче 12-го тура чемпионата Франции, где парижане встречались с «Лионом» и одержали непростую победу со счетом 3:2.

В материале было отмечено, что Забарный столкнулся с серьезными трудностями, защищаясь против форварда «Лиона» Морейры, обладающего отличной скоростью и техникой. Журналисты подчеркнули, что молодой украинец не смог продемонстрировать надежной игры: «Столкнувшись со скоростью и техникой Морейры из «Лиона», Илья Забарный испытал трудности и провёл ужасный вечер. 63-миллионный трансфер «ПСЖ» вновь показал свои ограничения», — говорится в статье. Автор заметки напомнил о высокой трансферной стоимости Ильи, которая составила 63 миллиона евро, и выразил сомнения в оправданности такой суммы.

Отметим, что в текущем сезоне Илья Забарный принял участие уже в 14 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. За это время защитник сумел отличиться одним забитым мячом. Переход в парижский топ-клуб состоялся для украинского футболиста минувшим летом в рамках крупного трансферного окна, что сопровождалось большими ожиданиями со стороны болельщиков и прессы.

Несмотря на отдельные неудачные матчи, Илья продолжает набирать опыт в одном из ведущих клубов Европы и, несомненно, будет иметь шанс исправить свои ошибки уже в следующих встречах. Специалисты считают, что адаптация в новом чемпионате и высокая конкуренция в составе «ПСЖ» могут сыграть существенную роль в развитии молодого игрока.