Жозе Моуринью резко раскритиковал своих игроков, СМИ и судей за отношение к «Бенфике»

Дата публикации: 11-11-2025 12:54

Наставник лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуринью в очередной раз оказался в центре внимания после своего эмоционального заявления, адресованного СМИ, судьям и даже некоторым собственным игрокам. Поводом для его недовольства стала последняя встреча 11-го тура чемпионата Португалии, в которой «Бенфика» сыграла вничью против «Каза Пия» со счётом 2:2.

Моуринью отметил, что клуб заслуживает гораздо более глубокого и искреннего уважения со стороны всех, кто так или иначе связан с португальским футболом. По его словам, это касается не только соперников на поле, но и внешних факторов, включая журналистов и судейский корпус: «Когда я говорю о необходимости уважения, я подразумеваю всех — и своих игроков, и людей из внешней среды. Я весь отдаю себя «Бенфике», однако порой возникает ощущение, что не каждый футболист до конца осознаёт, что значит носить её майку. Также я считаю, что СМИ, судьи и даже некоторые руководящие структуры демонстрируют двойные стандарты. Некоторое отношение к нам кажется предвзятым, и это вызывает у меня серьёзные вопросы относительно честности и порядочности отдельных представителей футбольного сообщества».

Специалист подчеркнул, что профессиональный спорт требует безупречного уровня ответственности и самодисциплины от всех, кто связан с командой, независимо от игровых качеств: «Пусть наши футболисты и тренерский штаб не считаются лучшими в мире, но стандарты, по которым мы должны жить и работать, обязаны быть очень высокими. Я был свидетелем событий, которые заставили меня серьёзно задуматься о будущем клуба и позиции «Бенфики» в португальском футболе. Совсем недавно я услышал слова одного из представителей нового поколения хейтеров — его высказывания оскорбили десятки тысяч наших болельщиков. Когда на профессиональной арене допускаются такие инциденты, значит, ситуация выходит из-под контроля и требует внимания со стороны футбольных организаций и общественности», — приводит слова Моуринью Jornal de Noticias.

Отметим, что после 11 туров «Бенфика» идёт на третьем месте турнирной таблицы национального чемпионата, уступая шесть очков лидеру гонки — «Порту». Это положение нельзя назвать катастрофическим, однако давление, как со стороны болельщиков, так и внутри коллектива, возрастает с каждым матчем. Кроме того, поддержка трибун остаётся верной опорой клуба, несмотря на временные трудности.

Многие эксперты отмечают, что эмоциональные высказывания Моуринью могут стать дополнительным стимулом для команды, но они также обращают внимание на необходимость поиска внутреннего баланса и большей уверенности со стороны всех членов «Бенфики». Португальский клуб в нынешнем сезоне продолжает борьбу за высокие позиции и сохраняет все шансы на успешное завершение чемпионата, несмотря на временные неудачи и критику, которая звучит как изнутри, так и снаружи.

Жозе Моуринью известен своим максимализмом и требовательностью, в том числе к себе. Его амбиции, страсть к победам и защита интересов команды не раз приводили к острым спорам и публичным заявлениям. Сейчас, по его мнению, настало время для единства и сосредоточенности на общей цели, ведь только так «Бенфика» сможет возвращать себе статус одного из сильнейших клубов Португалии и Европы.