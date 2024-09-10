Родриго Гоэс может покинуть «Реал» ради перехода в клуб Английской Премьер-лиги

Дата публикации: 11-11-2025 12:55

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс всерьез размышляет о смене клуба. Об этом сообщает издание The Madrid Views, ссылаясь на источник, близкий к ситуации. По информации СМИ, футболиста все меньше устраивает его статус в команде «сливочных»: Родриго недоволен уменьшившимся количеством игрового времени в нынешнем сезоне. Он считает, что заслуживает большего доверия со стороны тренерского штаба и выражает желание искать новые вызовы за пределами «Сантьяго Бернабеу» уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Руководство «Реала» внимательно следит за развитием ситуации вокруг 23-летнего бразильца. В клубе уже готовы рассматривать предложения по Родриго, но подчеркивают, что речь идет исключительно о полноценной продаже футболиста, а не об аренде. Сообщается, что из-за перехода в клубы, нацелившиеся на атаку, руководство рассчитывает получить за игрока достойную компенсацию.

Сам Родриго, как отмечают репортеры, склонен к переезду в английскую Премьер-лигу. Для него АПЛ выглядит наиболее приоритетным направлением, ведь в Англии он сможет попробовать силы в одном из сильнейших чемпионатов мира. Несколько английских грандов уже проявляют интерес к бразильцу и готовят возможные предложения.

В текущем сезоне Родриго успел провести 17 матчей за «Реал» во всех турнирах. На его счету шесть забитых голов и шесть результативных передач, что подтверждает его высокую эффективность на поле. Также ранее сообщалось, что в 15 встречах сезона он сделал три ассиста, демонстрируя универсальность и полезность в различных игровых эпизодах. Однако самого игрока не устраивает текущая статистика и роль, поэтому вариант с переходом становится реальнее с каждым днем.