Моуринью оставил после себя внушительный счет в стамбульском отеле - кто заплатит, пока неизвестно

Португальский тренер Жозе Моуринью снова оказался в центре внимания — на этот раз не из-за футбольных достижений, а из-за финансового скандала. Как сообщает испанское издание Marca, специалист оставил после себя неоплаченный счет на сумму 747 тысяч евро за проживание в одном из самых престижных отелей Стамбула — Four Seasons.

По данным источника, Моуринью проживал в отеле около 15 месяцев, начиная с момента назначения главным тренером «Фенербахче» и вплоть до увольнения в августе. За это время задолженность за проживание выросла до внушительной суммы — свыше 70 миллионов рублей в пересчете на российскую валюту.

В данный момент неясно, кто именно должен погасить этот долг — сам португальский специалист или клуб. Источники, близкие к ситуации, отмечают, что проживание Моуринью в отеле изначально согласовывалось с руководством «Фенербахче», однако точные детали договора и распределение расходов остались не до конца определёнными.

Жозе Моуринью возглавил стамбульский клуб летом 2024 года, вызвав большой ажиотаж среди турецких болельщиков. Несмотря на высокий уровень ожиданий, специалист не сумел добиться главной цели — вернуть «Фенербахче» чемпионский титул. По итогам сезона команда заняла второе место, уступив «Галатасараю» и вновь довольствовавшись серебром.

29 августа 2025 года руководство клуба приняло решение о расторжении контракта с именитым тренером. В официальном заявлении «Фенербахче» поблагодарил Моуринью за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере, однако никаких упоминаний о финансовых вопросах или долгах в документе не было.

После ухода из Турции Моуринью быстро нашел новое место работы — он подписал контракт с лиссабонской «Бенфикой», где теперь возглавляет команду, выступающую в Лиге чемпионов. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27, и португальский тренер, по сообщениям СМИ, намерен «начать всё с чистого листа».

Тем временем история с неоплаченным счетом в Four Seasons продолжает набирать обороты. Турецкие журналисты отмечают, что отель уже направил соответствующие уведомления представителям Моуринью и клубу. Не исключено, что ситуация может дойти до суда, если стороны не урегулируют вопрос мирным путем.

Так или иначе, этот инцидент добавил еще одну строку в длинный и яркий послужной список Жозе Моуринью — тренера, чья карьера всегда сопровождается не только громкими победами, но и громкими историями за пределами футбольного поля.