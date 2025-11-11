Бывший нападающий «Шахтера» Агахова: «Ахметов сорвал мой трансфер в Арсенал и Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 11-11-2025 20:29

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Джулиус Агахова рассказал о том, как в начале его карьеры им интересовались ведущие клубы Англии, но переход так и не состоялся из-за позиции президента клуба Рината Ахметова.

В интервью AySuga Channel нигерийский форвард вспомнил, что на пике формы получал предложения сразу от нескольких топ-клубов Европы, однако руководство донецкой команды решило не отпускать молодого таланта.

«Президент “Шахтера” тогда прямо сказал: “Этот парень никуда не уйдет”. После этого мне начали звонить из “Арсенала”, “Манчестер Юнайтед” и других английских клубов. Они уже видели меня на чемпионате мира FIFA U-20 и знали, чего я стою», — рассказал Агахова.

По его словам, начало карьеры в Украине складывалось блестяще — он регулярно забивал и быстро стал ключевым игроком команды:

«С первой же игры я начал забивать, и так продолжалось почти каждую неделю. Давление росло, интерес к моей персоне усиливался, но Ахметов решил иначе. Он сказал: “Я поставлю на него цену 40 миллионов долларов”. Тогда клубы ответили, что не готовы платить такие деньги за молодого игрока, и переговоры прекратились».

Так потенциальный переход в английскую Премьер-лигу сорвался, а сам Агахова остался в Донецке, где провел свои лучшие годы.

Форвард выступал за «Шахтер» с 2000 по 2007 год, а затем вернулся в команду еще на один период — с 2009 по 2012-й. За это время он сыграл 171 матч, забил 54 гола и отдал 21 результативную передачу.

С донецким клубом Агахова стал пятикратным чемпионом Украины и четырежды выигрывал Кубок страны. Его скоростные рывки, акробатические кульбиты после голов и мощная игра в атаке сделали его кумиром фанатов «горняков» начала 2000-х.

После ухода из «Шахтера» в 2007 году Агахова попробовал свои силы за рубежом — играл в английском «Уиган Атлетик» и турецком «Кайсериспоре», однако повторить успех донецкого периода уже не смог.

Несмотря на несостоявшийся переход в АПЛ, нигериец признается, что не жалеет о своем выборе:

«“Шахтер” стал для меня домом. Этот клуб дал мне все — возможность раскрыться, любовь болельщиков и трофеи. Даже если я не попал в Англию, я все равно горжусь тем, чего добился».

История Джулиуса Агаховы — пример того, как настойчивость и вера клуба в игрока могут изменить судьбу футбольной карьеры, превратив талантливого юношу в одну из легенд донецкого «Шахтера».