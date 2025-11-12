Дата публикации: 12-11-2025 00:25

«Манчестер Юнайтед» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Ноттингем Форест» Эллиоту Андерсону, которому в январе исполнится 23 года. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.

По данным источника, руководство «Ноттингема» в курсе внимания со стороны манкунианцев, однако не собирается расставаться со своим молодым лидером за небольшие деньги. Клуб оценил футболиста в сумму от £100 до £120 миллионов (примерно €114–134 млн), что делает сделку крайне сложной для «Юнайтед».

Ранее портал Caught Offside сообщал, что «лесники» готовы рассматривать предложения в пределах £70 млн (€ около 80 млн), однако, по всей видимости, трансферная стоимость игрока растёт с каждым месяцем.

Андерсон проводит впечатляющий сезон, став одним из ключевых футболистов «Ноттингема». В 14 матчах всех турниров он забил один гол и отдал результативную передачу, демонстрируя стабильную игру и высокий уровень физической подготовки.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года, и руководство «лесников» не испытывает финансового давления, чтобы продавать игрока. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Эллиота Андерсона составляет около €45 млн — вдвое меньше суммы, которую за него требуют в «Ноттингеме».

«Манчестер Юнайтед» продолжает внимательно следить за прогрессом молодого англичанина, считая его потенциальным усилением средней линии команды в долгосрочной перспективе.