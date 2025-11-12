«Манчестер Юнайтед» готов вступить в борьбу с «Ливерпулем» за Нико Шлоттербека

Дата публикации: 12-11-2025 00:29

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к центральному защитнику дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербеку, сообщает издание TEAMtalk. Английский клуб рассматривает 25-летнего немца как возможное усиление оборонительной линии, особенно с учётом кадровых проблем в защите в текущем сезоне.

По информации источника, «красные дьяволы» внимательно следят за ситуацией вокруг игрока, при этом «Боруссия» Дортмунд может оказаться готовой к продаже из-за финансовых трудностей. В клубе понимают, что выгодное предложение может стать решающим фактором для трансфера, особенно если сумма будет близка к рыночной стоимости футболиста — около €40 миллионов.

Ранее интерес к Шлоттербеку проявлял и «Ливерпуль», который также ищет варианты для укрепления центра обороны. Однако, как отмечается, на данный момент в гонке за подписание немецкого защитника лидирует «Барселона». Каталонцы рассматривают Шлоттербека как долгосрочную замену для опытных игроков линии защиты, видя в нём сочетание физической мощи, уверенности при выходе из обороны и отличного понимания игры.

В нынешнем сезоне Шлоттербек провёл 10 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года, что даёт дортмундцам возможность диктовать условия возможным покупателям.

Напомним, Нико Шлоттербек является одним из самых перспективных центральных защитников Германии. Он дебютировал за сборную страны в 2021 году и быстро закрепился в числе основных кандидатов на место в стартовом составе национальной команды. Благодаря уверенной игре, надёжности и умению начинать атаки с глубины поля, футболист считается одним из лучших представителей своего амплуа в Бундеслиге.

Таким образом, если «Манчестер Юнайтед» решится сделать конкретное предложение, клубу придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией — как со стороны английских соперников, так и со стороны испанских грандов.