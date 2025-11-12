Хавбек «Барселоны» де Йонг: в этом клубе я ощущаю свою значимость

Дата публикации: 12-11-2025 00:27

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг признался, что не собирается покидать каталонский клуб, несмотря на постоянный интерес со стороны топовых европейских команд. В интервью Mundo Deportivo он рассказал, что чувствует себя в «Барселоне» по-настоящему нужным и счастливым.

«Да, всегда были клубы, которые проявляли ко мне интерес, — отметил де Йонг. — Но я никогда не уделял этому особого внимания. Для меня самое главное — сам футбол. Я думаю, у нас в „Барселоне“ отличная команда, способная бороться за самые важные титулы. Здесь я чувствую себя ценным и важным игроком. Моей семье комфортно жить в Барселоне, мы чувствуем себя здесь как дома».

Френки также подчеркнул, что не видит смысла переходить в английскую Премьер-лигу только ради доказательства своего уровня.

«Должен ли я ехать в Англию, чтобы доказать, что чего-то стою? Не думаю. Предложения действительно были, но я счастлив в „Барселоне“. Сейчас Премьер-лига —, без сомнения, лучшая лига в мире, как Ла Лига была ею десять лет назад. Но это не значит, что нужно туда переходить, чтобы подтвердить свой класс. Я уже исполнил свою детскую мечту — играть за „Барселону“».

Френки де Йонг перешёл в каталонский клуб из амстердамского «Аякса» летом 2019 года за €75 миллионов. За это время он стал одним из ключевых игроков команды, отличаясь стабильностью, высоким интеллектом на поле и универсальностью в центре поля.

По словам самого хавбека, главная цель на ближайшие годы — помочь «Барселоне» вернуть былую славу и вновь завоевать Лигу чемпионов.