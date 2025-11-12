Генеральный директор «Ювентуса» прокомментировал переговоры о новом контракте с Влаховичем

Дата публикации: 12-11-2025 00:31

Генеральный директор футбольного клуба «Ювентус» Дамьен Комолли прокомментировал ситуацию вокруг возможного продления контракта нападающего туринской команды, 25-летнего Душана Влаховича. Руководитель «Ювентуса» подтвердил, что между клубом и футболистом достигнута чёткая договорённость о продолжении переговоров в дальнейшем, однако стороны решили вернуться к обсуждению нового соглашения по завершении нынешнего сезона.

«Мы вместе с Душаном пришли к тому, что все вопросы по контракту будем обсуждать только после окончания этого сезона. Соглашение на этот счёт действует давно, с прошлого лета, и обе стороны этого курса придерживаются. У нас есть взаимопонимание и желание сохранить партнёрство», — заявил Комолли, чьи слова приводит известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

В текущем сезоне 2024/25 Влахович уже провёл за «Ювентус» 15 официальных матчей во всех турнирах, забив при этом шесть голов и отметившись одной результативной передачей. Влахович продолжает оставаться одним из ключевых игроков атаки «старой синьоры» и считается одним из самых перспективных нападающих Серии А. Его действующий контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а по данным портала Transfermarkt, стоимость сербского форварда в настоящее время оценивается в 35 миллионов евро.

Душан Влахович выступает за «Ювентус» с 2022 года, перейдя в команду из «Фиорентины» и сразу же став важной фигурой в составе. За время нахождения в клубе он проявил себя как бомбардир, не раз помогая команде в трудных ситуациях благодаря своему голевому чутью и способности оперативно завершать атаки. Благодаря его усилиям «Ювентус» стабильно конкурирует за высокие позиции в чемпионате Италии и в европейских турнирах.

Сейчас фанаты «Ювентуса» активно обсуждают возможность продления контракта с Душаном и надеются, что переговоры завершатся успешно для обеих сторон. Руководство клуба также не раз подчеркивало, что рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе, ведь в лице Влаховича видит лидера для обновлённой и амбициозной команды. Ожидается, что предметные переговоры по новому соглашению начнутся сразу после окончания текущего сезона, что позволит клубу и футболисту сосредоточиться на достижении спортивных целей без лишних отвлекающих факторов.