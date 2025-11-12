Россия и Перу завершили товарищескую встречу вничью

Дата публикации: 12-11-2025 23:01

Сборная России завершила товарищеский матч против национальной команды Перу вничью — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и собрала внушительное количество зрителей. Главным арбитром матча выступил Камаль Умудлу из Азербайджана.

Поединок начался активно: хозяева поля с первых минут попытались навязать сопернику высокий темп и быстро добились успеха. Уже на 18-й минуте полузащитник Александр Головин открыл счёт, завершив быструю атаку точным ударом после передачи от Дениса Макарова. Гол стал логичным отражением преимуществ российской сборной в первые полчаса встречи — подопечные Валерия Карпина больше владели мячом и создавали давление на ворота южноамериканской команды.

Во втором тайме перуанцы прибавили и перехватили инициативу. Гости старались использовать фланги, где особенно выделялся их капитан Кристиан Куэва. Российская оборона действовала надёжно большую часть времени, однако за восемь минут до конца основного времени сборная Перу всё-таки добилась своего. На 82-й минуте Алекс Валера оказался расторопнее всех в штрафной после навеса с правого фланга и пробил точно в дальний угол ворот Матвея Сафонова — 1:1.

Оставшееся время обе команды провели в попытках вырвать победу, но счёт больше не изменился. В концовке матча Валерий Карпин дал возможность проявить себя нескольким молодым игрокам, в том числе Илье Гладышеву и Артёму Сердюкову, что говорит о желании тренерского штаба расширить пул кандидатов в сборную перед следующими контрольными встречами.

Этот матч стал первым в истории противостоянием сборных России и Перу. Несмотря на ничейный результат, российская команда вновь продемонстрировала хорошее взаимодействие и сбалансированную игру, продолжив серию без поражений в 2025 году.

Следующий товарищеский поединок Россия проведёт 15 ноября — соперником станет сборная Чили. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Напомним, в октябре команда Карпина одержала две уверенные победы — над Ираном (2:1) и Боливией (3:0), что позволяет говорить о положительной динамике в игре национальной сборной.

Таким образом, ничья с Перу стала полезным опытом для российских футболистов: команда вновь показала характер, сумела провести качественный первый тайм и сохранить стабильность в обороне против быстрого и техничного соперника из Южной Америки.