Алонсо поделился информацией о травмах футболистов «Реала» перед встречей с «Жироной»

Дата публикации: 29-11-2025 18:07

Главный тренер мадридского клуба «Реал» Хаби Алонсо поделился свежими подробностями о состоянии игроков, получивших травмы, накануне важного матча 14-го тура Ла Лиги против «Жироны».

«Рюдигер и Милитао прошли всю необходимую подготовку и должны быть готовы выйти на поле в ближайшей игре чемпионата. Завтра мы узнаем, сможет ли Асенсио [Рауль] помочь команде, - отметил специалист. - К тому же Франко Мастантуоно вновь вернулся в общую группу и доступен для участия в матче», - приводит слова Алонсо портал Sport.es.

На текущий момент после 13 туров мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанского чемпионата, имея в своем активе 32 набранных очка. Их соперник по предстоящей игре, «Жирона», расположился на 18-й позиции и заработал 11 очков. В прошлом туре команда из Мадрида сыграла вничью с «Эльче» - 2:2, а «Жирона» также завершила свой поединок с «Бетисом» вничью (1:1). В связи с этим грядущий матч приобретает для обеих команд особое значение, ведь успешный результат позволит «Реалу» укрепить своё лидерство, а «Жироне» - покинуть зону вылета.