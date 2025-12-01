Слот объяснил, почему не выпустил Салаха в стартовом составе на матч «Ливерпуля» против «Вест Хэма»

Дата публикации: 01-12-2025 11:29

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил причину, по которой звёздный нападающий Мохамед Салах начал матч 13-го тура АПЛ против "Вест Хэма" на скамейке запасных. Встреча, состоявшаяся накануне, завершилась для мерсисайдцев уверенной победой со счётом 2:0, что стало важным шагом в борьбе клуба за высокие места в чемпионате.

Арне Слот прокомментировал своё решение довольно подробно. "Меня часто спрашивают, почему такие игроки, как Вирц, Исак, Экитике или Салах, начинают матч не в основном составе. Это совершенно естественный интерес со стороны болельщиков и прессы. Хочу напомнить, что Мо уже провёл великолепную карьеру в нашем клубе и внес огромный вклад в успехи команды. Уверен, его ждёт не менее выдающееся будущее, ведь Салах действительно потрясающий футболист," - заявил Слот.

Тренер подчеркнул, что в нынешнем напряжённом графике ему приходится тщательно управлять игровым временем футболистов. "У нас впереди четыре матча всего за 10 дней, а мой выбор ограничен 14-15 полевыми игроками. В подобных условиях я вынужден принимать непростые решения по ротации состава и находить оптимальное сочетание игроков для каждого конкретного соперника," - добавил наставник "Ливерпуля".

Слот также объяснил, почему стратегия против "Вест Хэма" включала именно такой выбор. "У соперника правый защитник часто идёт в атаку, а их вингер действует ближе к центру поля, что определило наши расстановки. Мне показалось, что если Салах выйдет на замену, это усилит команду именно в те моменты, когда это особенно потребуется," - приводит слова тренера официальный сайт "Ливерпуля".

Таким образом, решение оставить Салаха в запасе было продиктовано тактическими соображениями и необходимостью сохранять свежесть состава в период плотного календаря. Слот ещё раз подчеркнул, что полностью доверяет своему нападающему и на протяжении сезона будет активно задействовать его сильные стороны на благо команды.