«Аякс» выступил с заявлением после остановки матча чемпионата из-за действий фанатов

Дата публикации: 01-12-2025 11:30

Пресс-служба футболного клуба «Аякс» из Амстердама выступила с официальным заявлением после прерванного матча 14-го тура чемпионата Нидерландов против «Гронингена». Встречу пришлось временно остановить из-за массового нарушения порядка на трибунах, вызванных поведением части болельщиков. Королевский футбольный союз Нидерландов немедленно инициировал расследование инцидента, а сам матч решено доиграть в ближайший вторник, 2 декабря.

В заявлении амстердамского клуба были выражены явное возмущение и сожаление по поводу случившегося. «Аякс» отмечает, что произошедшее полностью противоречит всем ценностям клуба и не имеет оправданий. «Мы глубоко сожалеем о том, что такие недопустимые действия произошли на нашем стадионе, и приносим искренние извинения всем зрителям, игрокам и сотрудникам, которые могли пострадать в этот вечер. Безопасность гостей и участников матча всегда должна быть на первом месте, и возникшие угрозы являются совершенно неприемлемыми. Клуб категорически осуждает любые проявления агрессивного поведения со стороны болельщиков и заявляет о полной непричастности к подобным событиям» - говорится в сообщении.

Руководство «Аякса» также подчеркнуло, что не собирается ограничиваться одними лишь словами. Клуб уже начал внимательно пересматривать записи с камер наблюдения, чтобы установить личности всех участников беспорядков. «Мы приложим максимум усилий для того, чтобы привлечь виновных к ответственности и принять жёсткие меры, соответствующие степени их вины. Кроме видеоматериалов, будут задействованы различные способы выявления нарушителей. Только благодаря совместной работе мы сможем предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем. Безопасность на стадионе и уважение друг к другу остаются для нас главными приоритетами», - отмечается в заявлении на официальном сайте «Аякса».