Анчелотти назвал, при каком условии Винисиус отправится на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии

Дата публикации: 01-12-2025 20:44

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти высказался о критериях отбора футболистов для участия в чемпионате мира - 2026. Специалист отметил, что дорога в национальную команду будет открыта только для тех игроков, чья физическая и игровая готовность будет идеальной, то есть составляющей ровно 100%. По словам Анчелотти, это относится абсолютно ко всем звёздам сборной, включая таких известных футболистов, как Неймар и Винисиус Жуниор. Таким образом, даже звёздные имена не будут являться гарантией вызова в сборную, если игрок не будет готов на все сто процентов.

«Он [Неймар] должен быть готов на все 100%. Многие игроки очень хороши, и мне нужно выбрать тех, кто готов на все 100%. Это касается не только Неймара, это может быть и Винисиус. Если Винисиус будет готов на 90%, я вызову другого игрока, который будет готов на 100%, потому что у этой команды очень высокий уровень мастерства, особенно в атаке. У нас хватает хороших нападающих», - приводит слова Анчелотти ESPN.

Поясняя свою позицию, Карло Анчелотти подчеркнул, что в его распоряжении находится большое количество сильных футболистов, особенно в линии атаки. Если кто-то из лидеров, таких как Неймар или Винисиус Жуниор, не сможет подойти к турниру безупречно подготовленным, то на их места всегда найдутся альтернативы. Главный тренер уверен, что для достижения максимальных результатов на таком важном турнире, как чемпионат мира, от каждого требуется максимальная самоотдача и безупречная готовность. Такое отношение к отбору игроков, по мнению Анчелотти, должно привести команду к успеху.

Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля на территории сразу трёх стран - США, Канады и Мексики. Этот турнир станет историческим, поскольку впервые в нём примут участие целых 48 национальных сборных, что увеличивает конкуренцию и требования ко всем командам и футболистам. Ожидается, что борьба за место в составе сборной Бразилии будет особенно напряжённой, ведь тренерский штаб настроен исключительно на высокий уровень подготовки и профессионализма игроков.