Ливерпуль рассматривает кандидатуру легендарного футболиста на пост тренера

Дата публикации: 07-12-2025 13:50

Английский тренер Стивен Джеррард рассматривается как возможный кандидат на пост главного тренера «Ливерпуля». Об этом сообщает журналист Дэйв Окоп.

По сведениям источника, 45-летний специалист может стать временной заменой текущему наставнику Арне Слоту. Однако в качестве долгосрочного главного тренера руководство клуба предпочитает привлечь Юлиана Нагельсмана, которого считают приоритетным вариантом.

«Ливерпуль» после 15 туров Английской Премьер-лиги набрал 23 очка, что позволяет команде занимать восьмое место в таблице чемпионата. Такой результат не соответствует традиционно высоким стандартам клуба, что и вызвало кадровые изменения.

Перед возвращением в евроклуб Стивен Джеррард работал главным тренером в саудовском клубе «Аль-Иттифак», где проявил себя хорошо и получил положительные отзывы за стиль работы и развитие команды.

Если Джеррард возглавит «Ливерпуль», для него это будет важный этап в тренерской карьере, учитывая значимость и давление, которые сопровождают руководство одним из ведущих клубов Англии и Европы.