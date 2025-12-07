Ливерпуль рассматривает кандидатуру легендарного футболиста на пост тренера
Английский тренер Стивен Джеррард рассматривается как возможный кандидат на пост главного тренера «Ливерпуля». Об этом сообщает журналист Дэйв Окоп.
По сведениям источника, 45-летний специалист может стать временной заменой текущему наставнику Арне Слоту. Однако в качестве долгосрочного главного тренера руководство клуба предпочитает привлечь Юлиана Нагельсмана, которого считают приоритетным вариантом.
«Ливерпуль» после 15 туров Английской Премьер-лиги набрал 23 очка, что позволяет команде занимать восьмое место в таблице чемпионата. Такой результат не соответствует традиционно высоким стандартам клуба, что и вызвало кадровые изменения.
Перед возвращением в евроклуб Стивен Джеррард работал главным тренером в саудовском клубе «Аль-Иттифак», где проявил себя хорошо и получил положительные отзывы за стиль работы и развитие команды.
Если Джеррард возглавит «Ливерпуль», для него это будет важный этап в тренерской карьере, учитывая значимость и давление, которые сопровождают руководство одним из ведущих клубов Англии и Европы.