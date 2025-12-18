Энрике, о четырёх отражённых Сафоновым пенальти в финале: «Такое вижу впервые»

Дата публикации: 18-12-2025 01:57

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими впечатлениями от выступления российского голкипера Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижский клуб одержал победу над бразильским «Фламенго». Встреча проходила на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне, Катар, и завершилась со счетом 1:1 в основное время. В серии послематчевых пенальти французы оказались сильнее - 2:1.

- Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь отразил четыре пенальти подряд?

- Нет, я впервые стал свидетелем такого, чтобы вратарь отразил сразу четыре удара с 11-метровой отметки подряд. Это действительно редкое и невероятное достижение. Очень рады, что наша команда продолжает собирать трофеи. Мы полностью заслужили этот успех, - отметил Энрике в разговоре с журналистами французского издания L'Equipe.

В решающей серии пенальти Матвей Сафонов сумел отразить четыре из пяти ударов, исполненных игроками соперника. Россиянин остановил попытки Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо, продемонстрировав выдающуюся игру и стальные нервы. Заслуженно российский вратарь был признан лучшим игроком финала, получив высокие оценки от специалистов и болельщиков. Его невероятная серия спасений стала ключевым фактором, который позволил ПСЖ завоевать престижный трофей и вновь записать свое имя в историю мирового футбола.