«Брайтон» и «Сандерленд» сыграли вничью без голов в 17-м туре АПЛ

Дата публикации: 20-12-2025 22:01

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги между командами "Брайтон энд Хоув Альбион" и "Сандерленд" завершился без забитых голов - по итогам встречи на табло остался счёт 0:0. Игру принимал стадион "Американ Экспресс" в городе Брайтон энд Хоув, а функции главного арбитра исполнял Даррен Ингланд. Ожидания болельщиков не оправдались: обе команды создали несколько опасных моментов, но так и не сумели поразить ворота друг друга, благодаря надёжным действиям защитников и уверенной игре вратарей.

После этого результата "Брайтон энд Хоув Альбион" набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английского чемпионата, продолжая борьбу за попадание в еврокубковую зону. В то же время "Сандерленд", улучшив свою позицию, набрал 27 очков, что позволило ему подняться на пятую строчку среди участников Премьер-лиги и ещё теснее приблизиться к лидерам соревнования.

В следующем туре "Брайтон энд Хоув Альбион" 27 декабря отправится в Лондон на выездной поединок против "Арсенала", где постарается набрать очки в важном противостоянии. "Сандерленд" же на следующий день, 28 декабря, сыграет дома с "Лидс Юнайтед" и попытается закрепиться в верхней части таблицы, продолжая радовать своих болельщиков результатами.