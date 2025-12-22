Письмо Эдуарда Стрельцова из тюрьмы выставили на аукцион за 2 миллиона рублей

Дата публикации: 22-12-2025 19:50

Письмо, написанное в тюрьме известным футболистом сборной СССР и легендой московского "Торпедо" Эдуардом Стрельцовым, было выставлено на продажу по цене 2 миллиона рублей. Данная информация появилась в телеграм-канале "Mash на спорте".

Эдуард Стрельцов был арестован в 1958 году по обвинению в изнасиловании, после чего суд признал его виновным и приговорил к 12 годам заключения. Во время отбывания наказания нападающий трудился на лесоповале и работал в шахтах, а также принимал участие в футбольных турнирах среди заключённых. Несмотря на тяжёлые условия, Стрельцов не терял интереса к спорту и продолжал поддерживать физическую форму. В феврале 1963 года футболист досрочно вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

После возвращения на свободу, Стрельцов вновь заиграл за "Торпедо" и добился выдающихся успехов. В составе московского клуба он сумел выиграть чемпионат СССР в 1965 году, а также завоевал Кубок СССР. Кроме того, в составе сборной СССР Эдуард Стрельцов стал победителем летних Олимпийских игр 1956 года. Таким образом, несмотря на тяжёлые испытания в своей жизни, спортсмен смог вернуться на большой футбол и вновь радовать болельщиков своей игрой.