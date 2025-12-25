«Барселона» рассматривает возможность подписания защитника из клуба АПЛ

Дата публикации: 25-12-2025 18:33

«Барселона» вступила в контакт с представителями центрального защитника клуба «Ноттингем Форест» Мурилло. Об этом сообщает издание Sport.es.

Источники отмечают, что вероятность перехода 23-летнего футболиста в состав каталонской команды в зимнее трансферное окно довольно низка - руководство «Барселоны» рассматривает вариант с возможным приобретением игрока уже летом. При этом любой потенциальный трансфер может оказаться довольно сложным, так как сине-гранатовым придется соперничать за подписание защитника с ведущими клубами английской Премьер-лиги. Английские гранды уже проявляют интерес к Мурилло и могут стать главными соперниками испанцев в борьбе за талантливого футболиста.

В текущем сезоне защитник «Ноттингем Форест» провел 16 матчей во всех соревнованиях, сумев отличиться одним забитым мячом. Действующий контракт игрока рассчитан с клубом до лета 2029 года, что, вероятно, усложнит возможные переговоры по трансферу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Мурилло на сегодняшний день составляет приблизительно 55 миллионов евро. Отмечается, что «Барселона» очень заинтересована в усилении линии обороны, чтобы увеличить конкуренцию за места в основном составе и поддержать высокие амбиции команды на европейской арене.