Андрей Шевченко: «Я представлял Украину в трёх ролях - игрока, тренера и главы УАФ»

Дата публикации: 26-12-2025 23:58

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко дал интервью шведскому изданию Dagens Nyheter, где подробно ответил на вопросы журналистов.

Андрей Шевченко был главным тренером сборной Украины в период с 2016 по 2021 год. После Евро 2021, на котором украинская команда сумела выбить Швецию в 1/8 финала, а затем уступила Англии в четвертьфинале, он покинул тренерский пост. Период, начавшийся с войны, он называет самым значимым и важным в своей жизни.

- Я представлял Украину на трёх уровнях: сначала как игрок и капитан – с огромной ответственностью, затем как тренер – с ещё большей ответственностью, и теперь как председатель федерации, где ответственность возросла ещё больше. Я привык к этим ролям и чётко понимаю, чего от меня ожидают.

С начала российского вторжения Шевченко активно занимается сбором средств на различные нужды – от ремонта школ до запуска футбольной лиги для ампутированных ветеранов войны. Помимо этого, он оказывает поддержку лучшим украинским студентам, помогая им в образовательных программах за рубежом.

- Если бы я не делал этого, то это был бы уже не я. В таких сложнейших ситуациях нужно быть примером для остальных. Я вернулся на родину и принял на себя руководство федерацией футбола Украины. Я знаю, что должен пройти этот непростой путь до конца и сделать всё возможное для развития спорта и поддержки страны.

- Вы никогда не боитесь?

- Конечно, боюсь. Наверное, даже больше всего за своих близких, чем за себя. Но я пытаюсь держаться и не показывать страха, ведь передо мной стоит важная миссия.

Андрей Шевченко подчёркивает, что в настоящее время его главная задача – не только возрождение футбольной культуры, но и поддержка общества в трудные времена. Его пример вдохновляет многих, кто сталкивается с вызовами и неопределённостью в условиях военного конфликта.