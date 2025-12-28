Кристал Пэлас – Тоттенхэм. Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии

Дата публикации: 28-12-2025 19:10

В воскресенье, 28 декабря, пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся команды «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм». Начало встречи по киевскому времени запланировано на 18:30.

Кристал Пэлас

Сезон для «орлов» начался очень удачно — команда демонстрировала уверенную игру и успешные результаты. Однако последние матчи не принесли тех же положительных эмоций: выступления стали менее стабильными и не впечатляют с точки зрения итогового результата. После 17 туров в Премьер-лиге «Кристал Пэлас» имеет в своем активе 26 очков, что позволяет клубу занимать 8-е место в турнирной таблице. Интересно, что как до 4-й, так и до 13-й строчки в таблице подопечных отделяют всего три очка. В Кубке английской лиги команда сумела дойти до полуфинала, где в драматическом противостоянии уступила «Арсеналу» в серии послематчевых пенальти.

Что касается европейских соревнований, то в Лиге конференций за 6 сыгранных туров англичане заработали 10 очков, что обеспечило им выход в 1/16 финала турнира, демонстрируя уверенный настрой и конкурентоспособность.

Тоттенхэм

Для «шпор» сезон складывается достаточно неоднозначно. После 17 туров Премьер-лиги лондонский клуб набрал всего 22 очка, что располагает его на 14-м месте в таблице. Стоит отметить, что от зоны еврокубковой квалификации «Тоттенхэм» отстает на 14 баллов, при этом от зоны вылета его отделяет всего 9 очков — это подчеркивает нестабильность в игре команды. В Кубке английской лиги клуб завершил свое участие уже на стадии 1/8 финала, уступив «Ньюкаслу».

Что касается Лиги чемпионов, «Тоттенхэму» удалось заработать 11 очков за 6 матчей. На текущий момент это приносит команде 11-е место в групповом этапе турнира, и всего 1 очко отделяет клуб от желаемой восьмерки лучших, что придает дополнительный заряд мотивации.

Личные встречи

В последних пяти поединках, проведенных между «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом», небольшое преимущество на стороне «шпор». За данный период «Тоттенхэм» одержал 3 победы, тогда как «орлы» триумфовали в двух встречах.

Интересные факты

«Тоттенхэм» не может добиться победы в последних пяти гостевых матчах: в этом промежутке команда потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью.

«Кристал Пэлас» переживает безвыигрышную серию, которая длится уже четыре матча во всех турнирах.

В последних шести встречах «орлы» смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности всего в одной игре.

Прогноз

Исходя из текущей формы обеих команд и их атакующих мощностей, предлагаю прогноз, что в этом матче обе команды смогут отличиться голами. Котировка на этот исход составляет 1.76.

Данный поединок обещает быть напряженным и интересным, ведь обе команды находятся в непростой ситуации и будут стремиться к положительному результату. «Кристал Пэлас» хочет прервать серию неудач и укрепить своё положение в верхней части таблицы, а «Тоттенхэм» — улучшить турнирное положение и уйти от опасной зоны. Учитывая боевой дух и мотивацию команд, ожидаются активные атаки и высокая борьба в центре поля.

Особое внимание стоит уделить форме атакующих игроков, так как именно от них во многом зависит исход встречи. Нападающие креативны и способны создавать голевые моменты, что делает матч интригующим для поклонников прекрасного футбола. Все это говорит о том, что голы с обеих сторон - вполне реальный сценарий.

Таким образом, предстоящий матч обещает быть зрелищным и напряженным до самого финального свистка. Будем наблюдать, кто сможет показать лучший футбол и заработать столь важные для себя очки в чемпионате Англии.