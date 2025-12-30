Трубин из «Бенфики» и Шевалье из «ПСЖ» вошли в десятку самых дорогих вратарей мира
Голкиперы Анатолий Трубин, выступающий за лиссабонскую "Бенфику", и Люка Шевалье, защищающий ворота французского клуба "Пари Сен-Жермен", оказались в числе сильнейших по стоимости в мировом футболе. Согласно последнему обновлению данных авторитетного ресурса Transfermarkt, оба молодые вратари попали в топ-10 самых дорогих голкиперов планеты. Эксперты портала оценивают рыночную стоимость Анатолия Трубина в 28 миллионов евро - это позволило ему занять десятую строку рейтинга. Люка Шевалье идёт немного выше - пятое место с показателем 40 миллионов евро.
Отметим, что такие суммы неслучайны: Трубин и Шевалье в своих командах демонстрируют высокий класс игры, отличные рефлексы и надежность, что не остаётся незамеченным скаутами ведущих клубов Европы. Их успехи в национальных чемпионатах и на международной арене только повышают интерес и увеличивают стоимость на рынке трансферов.
Рейтинг самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:
1. Доннарумма ("Манчестер Сити") - €45 млн.
2. Кошта ("Порту") - €40 млн.
3. Кобель ("Боруссия" Дортмунд) - €40 млн.
4. Вербрюгген ("Брайтон") - €40 млн.
5. Шевалье ("ПСЖ") - €40 млн.
6. Свилар ("Рома") - €35 млн.
7. Райя ("Арсенал") - €32 млн.
8. Гарсия ("Барселона") - €30 млн.
9. Викарио ("Тоттенхэм") - €28 млн.
10. Трубин ("Бенфика") - €28 млн.
Топ-10 самым дорогих вратарей мира наполнен как опытными мастерами, так и молодыми звездами. Такой расклад говорит о высокой конкуренции на позиции голкипера, ведь в современном футболе этот пост стал ключевым для достижения командой успехов. Стоимость игроков формируется исходя из их возраста, стабильности, успешных сезонов и выступлений на уровне сборных. Сейчас интерес к молодым талантам только растёт, и, возможно, уже в ближайшие годы этот список изменится, а украинский и французский вратари поднимутся ещё выше.