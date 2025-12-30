Трубин из «Бенфики» и Шевалье из «ПСЖ» вошли в десятку самых дорогих вратарей мира

Дата публикации: 30-12-2025 15:39

Голкиперы Анатолий Трубин, выступающий за лиссабонскую "Бенфику", и Люка Шевалье, защищающий ворота французского клуба "Пари Сен-Жермен", оказались в числе сильнейших по стоимости в мировом футболе. Согласно последнему обновлению данных авторитетного ресурса Transfermarkt, оба молодые вратари попали в топ-10 самых дорогих голкиперов планеты. Эксперты портала оценивают рыночную стоимость Анатолия Трубина в 28 миллионов евро - это позволило ему занять десятую строку рейтинга. Люка Шевалье идёт немного выше - пятое место с показателем 40 миллионов евро.

Отметим, что такие суммы неслучайны: Трубин и Шевалье в своих командах демонстрируют высокий класс игры, отличные рефлексы и надежность, что не остаётся незамеченным скаутами ведущих клубов Европы. Их успехи в национальных чемпионатах и на международной арене только повышают интерес и увеличивают стоимость на рынке трансферов.

Рейтинг самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. Доннарумма ("Манчестер Сити") - €45 млн.

2. Кошта ("Порту") - €40 млн.

3. Кобель ("Боруссия" Дортмунд) - €40 млн.

4. Вербрюгген ("Брайтон") - €40 млн.

5. Шевалье ("ПСЖ") - €40 млн.

6. Свилар ("Рома") - €35 млн.

7. Райя ("Арсенал") - €32 млн.

8. Гарсия ("Барселона") - €30 млн.

9. Викарио ("Тоттенхэм") - €28 млн.

10. Трубин ("Бенфика") - €28 млн.

Топ-10 самым дорогих вратарей мира наполнен как опытными мастерами, так и молодыми звездами. Такой расклад говорит о высокой конкуренции на позиции голкипера, ведь в современном футболе этот пост стал ключевым для достижения командой успехов. Стоимость игроков формируется исходя из их возраста, стабильности, успешных сезонов и выступлений на уровне сборных. Сейчас интерес к молодым талантам только растёт, и, возможно, уже в ближайшие годы этот список изменится, а украинский и французский вратари поднимутся ещё выше.