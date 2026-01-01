Арне Слот объяснил, зачем «Ливерпулю» понадобился Жереми Фримпонг

Дата публикации: 01-01-2026 17:03

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился подробностями о том, почему клуб решил приобрести правого защитника из "Байера" - Жереми Фримпонга. Это решение связано с изменениями в составе команды - летом 2025 года "красные" попрощались с Трентом Александер-Арнольдом, который отправился в мадридский "Реал". После его ухода руководство "Ливерпуля" искало нового футболиста, способного усилить защитную линию и сохранить высокий уровень конкуренции на правом фланге.

Арне Слот выделил Жереми Фримпонга как одного из приоритетных кандидатов для усиления команды. По словам тренера, Фримпонг сразу привлек внимание тренерского штаба благодаря своим выдающимся физическим данным и скорости. "Когда мы анализировали возможные варианты, Жереми оказался в числе первых на нашем списке. В этом решающую роль сыграла его невероятная скорость. Темп в современном футболе - крайне важная составляющая, особенно если речь идет о подключениях к атаке. Однако скорость также необходима для противостояния таким сильным крайним нападающим, как у ПСЖ", - приводит слова Слота издание The Anfield Buzz в социальной сети X.

Тренер подчеркнул, что для "Ливерпуля" важно не только грамотное позиционирование игрока, но и его способность быстро возвращаться в оборону и эффективно поддерживать атакующие действия. Именно этими качествами, по мнению Слота, и обладает Жереми Фримпонг, что делает его отличным выбором для усиления состава "красных" перед новыми сезонами, когда клубу предстоят сложные матчи как в национальном первенстве, так и на европейской арене.