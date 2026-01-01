20:56 ()
Тулуза - Ланс 02 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 02-01-2026 21:45
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
02 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Тулуза
Ланс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Ланс, которое состоится 02 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Ланс
Ланс
1 Франция вр Гийом Рест
3 США зщ Марк Маккензи
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
2 Дания зщ Расмус Николайсен
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
45 Франция пз Алексис Восса
15 Норвегия пз Арон Дённум
10 Франция нп Янн Гбоу
20 Бразилия нп Эмерсонн Коррейя да Силва
11 Аргентина нп Сантьяго Масса
40 Франция вр Робен Риссер
25 Буркина-Фасо зщ Исмаэло Ганью
6 Австрия зщ Самсон Байду
20 Франция зщ Маланг Сарр
14 Франция зщ Матьё Юдоль
5 Черногория пз Андрия Булатович
2 Франция пз Рубен Агилар
28 Франция пз Адриен Томассон
10 Франция нп Флорьян Товен
11 Франция нп Одсонн Эдуар
22 Франция нп Уэсли Саид
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Франция Пьер Саж
История личных встреч
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Тулуза1 : 1Ланс
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Ланс0 : 1Тулуза
28.01.2024 Франция - Лига 1 19-й тур Тулуза0 : 2Ланс
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Ланс2 : 1Тулуза
02.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Тулуза0 : 1Ланс
28.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Ланс3 : 0Тулуза
14.03.2015 Франция - Лига 1 29-й тур Ланс1 : 0Тулуза
24.10.2014 Франция - Лига 1 11-й тур Тулуза0 : 2Ланс
12.03.2011 Франция - Лига 1 27-й тур Ланс0 : 1Тулуза
30.10.2010 Франция - Лига 1 11-й тур Тулуза1 : 1Ланс
20.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 2Тулуза
13.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 0 : 3Тулуза
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Тулуза1 : 0
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 2 : 2Тулуза
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Тулуза0 : 1
19.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала Ланс3 : 1
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Ланс2 : 0
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 1 : 2Ланс
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 1 : 2Ланс
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Ланс1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1637
2
Лига чемпионов
ПСЖ1636
3
Лига чемпионов
Марсель1632
4
Лига чемпионов
Лилль1632
5
Лига Европы
Лион1627
6
Лига конференций
Ренн1627
7 Тулуза1623
8 Страсбург1623
9 Монако1623
10 Анже1622
11 Брест1619
12 Лорьян1618
13 Ницца1617
14 Париж1616
15 Гавр1615
16
Стыковая зона
Осер1612
17
Зона вылета
Нант1611
18
Зона вылета
Метц1611

