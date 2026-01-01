Тулуза - Ланс 02 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 02-01-2026 21:45
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
02 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Ланс, которое состоится 02 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Ланс
Ланс
|1
|вр
|Гийом Рест
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|45
|пз
|Алексис Восса
|15
|пз
|Арон Дённум
|10
|нп
|Янн Гбоу
|20
|нп
|Эмерсонн Коррейя да Силва
|11
|нп
|Сантьяго Масса
|40
|вр
|Робен Риссер
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|6
|зщ
|Самсон Байду
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|5
|пз
|Андрия Булатович
|2
|пз
|Рубен Агилар
|28
|пз
|Адриен Томассон
|10
|нп
|Флорьян Товен
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|22
|нп
|Уэсли Саид
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Пьер Саж
История личных встреч
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|02.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|28.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|14.03.2015
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|24.10.2014
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|12.03.2011
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|30.10.2010
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 2
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|19.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|3 : 1
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|16
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|27
| 6
Лига конференций
|Ренн
|16
|27
|7
|Тулуза
|16
|23
|8
|Страсбург
|16
|23
|9
|Монако
|16
|23
|10
|Анже
|16
|22
|11
|Брест
|16
|19
|12
|Лорьян
|16
|18
|13
|Ницца
|16
|17
|14
|Париж
|16
|16
|15
|Гавр
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|16
|11