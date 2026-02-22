Црвена Звезда - Партизан 22 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Партизан, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Сербия — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|20.09.2025
|Сербия — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|12.04.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|3 : 3
|23.09.2024
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|0 : 4
|20.04.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|3 : 2
|09.03.2024
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|2 : 2
|20.12.2023
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|2 : 1
|26.04.2023
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|0 : 0
|03.03.2023
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|1 : 0
|31.08.2022
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|1 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|14.02.2026
|Сербия — Суперлига
|23-й тур
|0 : 3
|07.02.2026
|Сербия — Суперлига
|22-й тур
|5 : 0
|01.02.2026
|Сербия — Суперлига
|21-й тур
|1 : 3
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Сербия — Суперлига
|23-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Сербия — Суперлига
|22-й тур
|2 : 3
|31.01.2026
|Сербия — Суперлига
|21-й тур
|0 : 0
|20.12.2025
|Сербия — Суперлига
|20-й тур
|1 : 0
|13.12.2025
|Сербия — Суперлига
|19-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Црвена Звезда
|23
|54
| 2
Плей-офф чемпионов
|Партизан
|23
|53
| 3
Плей-офф чемпионов
|Войводина
|24
|49
| 4
Плей-офф чемпионов
|Нови Пазар
|24
|39
| 5
Плей-офф чемпионов
|Железничар П
|24
|38
| 6
Плей-офф чемпионов
|Радник
|24
|32
| 7
Плей-офф чемпионов
|Раднички К
|23
|31
| 8
Плей-офф чемпионов
|ОФК Белград
|24
|30
| 9
Переходной турнир
|Чукарички
|23
|30
| 10
Переходной турнир
|ТСЦ
|23
|28
| 11
Переходной турнир
|ИМТ Белград
|23
|28
| 12
Переходной турнир
|Раднички Н
|23
|26
| 13
Переходной турнир
|Младост Л
|23
|26
| 14
Переходной турнир
|Явор
|23
|25
| 15
Переходной турнир
|Спартак Суботица
|23
|16
| 16
Переходной турнир
|Напредак
|24
|12