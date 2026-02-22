01:35 ()
Црвена Звезда - Партизан 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2026 18:00
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
22 Февраля 2026 года в 19:00 (+03:00). Сербия — Суперлига, 24-й тур
Црвена Звезда
Партизан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Партизан, которое состоится 22 Февраля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Сербия — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград
Партизан
Белград
История личных встреч
20.09.2025 Сербия — Суперлига 9-й тур Партизан1 : 2Црвена Звезда
12.04.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур Црвена Звезда2 : 1Партизан
22.02.2025 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда3 : 3Партизан
23.09.2024 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан0 : 4Црвена Звезда
20.04.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур Црвена Звезда3 : 2Партизан
09.03.2024 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда2 : 2Партизан
20.12.2023 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан2 : 1Црвена Звезда
26.04.2023 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Партизан0 : 0Црвена Звезда
03.03.2023 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда1 : 0Партизан
31.08.2022 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан1 : 1Црвена Звезда
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 0 : 1Црвена Звезда
14.02.2026 Сербия — Суперлига 23-й тур 0 : 3Црвена Звезда
07.02.2026 Сербия — Суперлига 22-й тур Црвена Звезда5 : 0
01.02.2026 Сербия — Суперлига 21-й тур 1 : 3Црвена Звезда
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Црвена Звезда1 : 1
14.02.2026 Сербия — Суперлига 23-й тур Партизан2 : 1
07.02.2026 Сербия — Суперлига 22-й тур 2 : 3Партизан
31.01.2026 Сербия — Суперлига 21-й тур Партизан0 : 0
20.12.2025 Сербия — Суперлига 20-й тур 1 : 0Партизан
13.12.2025 Сербия — Суперлига 19-й тур Партизан3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Плей-офф чемпионов
Црвена Звезда2354
2
Плей-офф чемпионов
Партизан2353
3
Плей-офф чемпионов
Войводина2449
4
Плей-офф чемпионов
Нови Пазар2439
5
Плей-офф чемпионов
Железничар П2438
6
Плей-офф чемпионов
Радник2432
7
Плей-офф чемпионов
Раднички К2331
8
Плей-офф чемпионов
ОФК Белград2430
9
Переходной турнир
Чукарички2330
10
Переходной турнир
ТСЦ2328
11
Переходной турнир
ИМТ Белград2328
12
Переходной турнир
Раднички Н2326
13
Переходной турнир
Младост Л2326
14
Переходной турнир
Явор2325
15
Переходной турнир
Спартак Суботица2316
16
Переходной турнир
Напредак2412

Отзывы и комментарии к матчу

