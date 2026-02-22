Криштиану Роналду забил два гола и привёл «Аль-Наср» к победе над «Аль-Хазмом» в Про-Лиге

Дата публикации: 22-02-2026 02:34

В прошедшем матче 23-го тура Саудовской Про-Лиги встретились футбольные клубы «Аль-Наср» и «Аль-Хазм». Игра состоялась на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Домашняя команда одержала уверенную победу, обыграв соперника с счётом 4:0.

Открытием счёта в поединке стал гол нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, забитый уже на 13-й минуте встречи. На 30-й минуте второй мяч в ворота «Аль-Хазма» провел вингер Кингсли Коман, существенно увеличив преимущество хозяев поля. Во втором тайме Габриэл Анжело забил третий гол, установив разгромный счет. На 80-й минуте Криштиану Роналду отметился дублем, закрепив победу своей команды с итоговым результатом 4:0.

Сегодняшний успех позволил «Аль-Насру» сохранить лидерство в турнирной таблице Про-Лиги, где команда набрала 55 очков по итогам 22 сыгранных матчей. В свою очередь «Аль-Хазм» располагается на 12-й позиции, имея в активе 24 очка. Эти результаты отражают явное преимущество «Аль-Насра» в текущем сезоне и указывают на трудности, с которыми сталкивается «Аль-Хазм» в борьбе за высокие места.