«Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в 27-м туре АПЛ
Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги между командами Манчестер Сити и Ньюкасл Юнайтед. Встреча, которая проходила на стадионе Этихад в Манчестере, закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1. Главным судьёй встречи выступил Томас Брамэлл.
Счёт был открыт на 14-й минуте матча, когда Нико О'Райли вывел Манчестер Сити вперёд. Спустя восемь минут Льюис Холл сумел восстановить равновесие, забив ответный гол за Ньюкасл Юнайтед. Однако уже на 27-й минуте О'Райли снова отличился, оформив дубль и обеспечив своей команде победу.
После этой победы Манчестер Сити с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, тогда как Ньюкасл Юнайтед с 36 очками находится на десятом месте.
В следующем туре, который состоится 28 февраля, Манчестер Сити сыграет на выезде против Лидс Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед примет у себя дома команду Эвертон. Эти матчи обещают быть очень интересными и важными для положения команд в чемпионате.