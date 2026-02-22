«Атлетико» одержал победу над «Эспаньолом» в поединке 25-го тура Ла Лиги

Дата публикации: 22-02-2026 02:36

Завершилась встреча 25-го тура испанской Ла Лиги сезона 2025/2026 между мадридским «Атлетико» и «Эспаньолом». Матч прошёл на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Главным судьёй встречи был Алехандро Муньис Руис. В итоге хозяева одержали победу со счётом 4:2.

Открыть счёт удалось нападающему «Эспаньола» Хофре Каррерасу на 6-й минуте встречи. Однако на 21-й минуте форвард «Атлетико» Александр Сёрлот сравнял результат. Второй тайм начался с гола Джулиано Симеоне на 49-й минуте, который вывел домашних вперёд. Спустя девять минут Адемола Лукман забил третий мяч в ворота гостей. На 72-й минуте Александр Сёрлот оформив дубль, увеличил преимущество «Атлетико». Затем на 80-й минуте полузащитник «Эспаньола» Эду Эспосито сократил отставание, установив окончательный счёт 4:2.

После 25 сыгранных матчей «Атлетико» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Эспаньол» с 35 очками располагается на шестой позиции.

В следующем туре 28 февраля «Атлетико» сыграет в гостях с «Овьедо», а «Эспаньол» на следующий день встретится с «Эльче».