«ПСЖ» одержал уверенную победу над «Метцем» и вышел на первое место в таблице Лиги 1

Дата публикации: 22-02-2026 02:37

 

Завершился поединок 23-го тура французской Лиги 1 сезона 2025/2026, в котором встретились команды «ПСЖ» и «Метц». Игра прошла на домашнем стадионе парижан — «Парк де Пренс» в Париже. Главным арбитром встречи выступил Абделатиф Херраджи. В итоговом итоге хозяева уверенно одержали победу с разгромным счётом 3:0.

Открытие счёта произошло на третьей минуте, когда форвард «ПСЖ» Дезире Дуэ отправил мяч в ворота соперника. Затем в компенсированное время первого тайма форвард Брэдли Баркола удвоил преимущество парижан. На 77-й минуте защитник Гонсалу Рамуш установил окончательный результат матча — 3:0 в пользу «ПСЖ». Российский вратарь команды Матвей Сафонов отыграл весь матч без пропущенных мячей, продемонстрировав надёжную игру на последнем рубеже.

После проведённых 23 туров в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 54 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице. В то же время «Метц» занимает 18-е, последнее место, имея на своём счету всего 13 баллов.

В следующем туре 1 марта «Метц» принимает «Брест» на своём поле, а «ПСЖ» проведёт выездную встречу с «Гавром» на день раньше.

