"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к форварду Матете из "Кристал Пэлас"

Дата публикации: 02-01-2026 01:44

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" активно изучает возможность приобретения нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета в предстоящем зимнем трансферном периоде.

Сообщается, что представители манчестерской команды внимательно следят за развитием ситуации вокруг игрока национальной сборной Франции. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до 2027 года, однако возможность перехода рассматривается всерьёз.

Жан-Филипп Матета является игроком "Кристал Пэлас" с 2022 года и в текущем сезоне, будучи 28-летним футболистом, он провёл 28 встреч во всех соревнованиях за свою команду. За это время форвард сумел забить восемь мячей и сделать две результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость французского нападающего оценивается примерно в 40 миллионов евро.

Учитывая активное участие Матета в играх и его значимый вклад в состав "Кристал Пэлас", приобретение такого нападающего может значительно усилить атакующую линию "Манчестер Юнайтед". Клуб надеется, что зимой удастся оформить сделку и подписать контракты с новыми футболистами, способными улучшить результативность и вариативность в атаке.