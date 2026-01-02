«Манчестер Сити» и «Сандерленд» сыграли вничью без голов в 19-м туре АПЛ

Дата публикации: 02-01-2026 01:40

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались команды "Сандерленд" и "Манчестер Сити". Встреча прошла на стадионе "Стэдиум оф Лайт" в Сандерленде. Главным арбитром матча был Джарред Джиллетт. В этом поединке обе команды не смогли отличиться забитыми мячами и сыграли вничью - итоговый счет на табло остался 0:0.

После завершения 19 игровых туров в чемпионате Англии "Сандерленд" набирает 29 очков и занимает седьмую строчку турнирной таблицы. "Манчестер Сити" располагается на втором месте с 41 очком в активе. Таким образом, обе команды сохраняют неплохие шансы на успешное продолжение сезона и борьбу за высокие места.

В следующих матчах, запланированных на 4 января, "Сандерленд" встретится с "Тоттенхэмом", который также претендует на еврокубки, а "Манчестер Сити" сыграет с "Челси" - одним из главных конкурентов по верхней части турнирной таблицы. Болельщики с нетерпением ждут новых интересных поединков и развития интриги в чемпионате.