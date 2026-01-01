Аль-Ахли - Аль-Наср 02 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 02-01-2026 19:30
Стадион: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 27000
02 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Наср, которое состоится 02 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|23.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 5
|13.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|2 : 3
|13.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|22.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|7-й тур
|4 : 3
|30.09.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|1/4 финала
|2 : 0
|30.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 0
|26.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|2 : 1
|22.12.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 6-й тур
|0 : 5
|28.11.2025
|Кубок Короля
|1/4 финала
|3 : 3 5 : 4
|24.11.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 5-й тур
|0 : 1
|30.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|3 : 0
|24.12.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 6-й тур
|5 : 1
|26.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 5-й тур
|0 : 4
|23.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|11
|31
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|11
|29
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Таавун
|11
|28
|4
|Аль-Ахли
|11
|22
|5
|Аль-Кадисия
|11
|21
|6
|Аль-Иттихад
|11
|20
|7
|Неом
|11
|17
|8
|Аль-Иттифак
|11
|16
|9
|Аль-Халидж
|11
|14
|10
|Аль-Хазм
|11
|13
|11
|Аль-Фейха
|11
|12
|12
|Аль-Фатех
|11
|11
|13
|Аль-Холуд
|11
|9
|14
|Дамак
|11
|9
|15
|Аль-Шабаб
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Эр-Рияд
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|11
|5
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|11
|1