Аль-Ахли - Аль-Наср 02 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 02-01-2026 19:30
Стадион: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 27000
02 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 13-й тур
Аль-Ахли
Аль-Наср

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Наср, которое состоится 02 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
23.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 Финал Аль-Наср2 : 2 3 : 5Аль-Ахли
13.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Ахли2 : 3Аль-Наср
13.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Ахли
15.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур Аль-Ахли0 : 1Аль-Наср
22.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 7-й тур Аль-Наср4 : 3Аль-Ахли
30.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 1/4 финала Аль-Наср2 : 0Аль-Ахли
30.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Ахли2 : 0
26.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур 2 : 1Аль-Ахли
22.12.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 6-й тур 0 : 5Аль-Ахли
28.11.2025 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Ахли3 : 3 5 : 4
24.11.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 5-й тур Аль-Ахли0 : 1
30.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 2 : 2Аль-Наср
27.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Наср3 : 0
24.12.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 6-й тур Аль-Наср5 : 1
26.11.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 5-й тур 0 : 4Аль-Наср
23.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Наср4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср1131
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1129
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Таавун1128
4 Аль-Ахли1122
5 Аль-Кадисия1121
6 Аль-Иттихад1120
7 Неом1117
8 Аль-Иттифак1116
9 Аль-Халидж1114
10 Аль-Хазм1113
11 Аль-Фейха1112
12 Аль-Фатех1111
13 Аль-Холуд119
14 Дамак119
15 Аль-Шабаб118
16
Зона вылета
Эр-Рияд118
17
Зона вылета
Аль-Охдуд115
18
Зона вылета
Аль-Наджма111

