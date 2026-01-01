Жил Висенте - Спортинг 02 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 02-01-2026 20:45
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
02 Января 2026 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Спортинг, которое состоится 02 Января 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Спортинг
Лиссабон
|42
|вр
|Эндрю
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|48
|зщ
|Антонио Эспигарес
|20
|зщ
|Hevertton Santos
|5
|пз
|Факундо Касерес
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|77
|нп
|Мурило
|95
|нп
|Санти Гарсия
|7
|нп
|Тиджани Туре
|9
|нп
|Пабло
|1
|вр
|Руй Силва
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|91
|зщ
|Рикарду Мангаш
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|89
|нп
|Фотис Иоаннидис
|97
|нп
|Луис Суарес
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|04.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|27.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 1
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|12.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 4
|04.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|05.04.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|30.09.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|4 : 1
|18.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|10.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|20.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|08.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 0
|23.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 4
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 3 ДВ
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|6 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|16
|46
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|16
|41
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|16
|36
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|16
|27
|5
|Брага
|16
|26
|6
|Фамаликан
|16
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|16
|22
|8
|Морейренсе
|15
|21
|9
|Эшторил
|16
|20
|10
|Эштрела
|16
|18
|11
|Риу Аве
|16
|17
|12
|Алверка
|16
|17
|13
|Насьонал
|15
|16
|14
|Санта-Клара
|15
|16
|15
|Каза Пия
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|15
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|16
|4