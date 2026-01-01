20:56 ()
Свернуть список

Жил Висенте - Спортинг 02 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 02-01-2026 20:45
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
02 Января 2026 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Жил Висенте
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Спортинг, которое состоится 02 Января 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Спортинг
Лиссабон
42 Бразилия вр Эндрю
2 Португалия зщ Зе Карлуш
4 Франция зщ Марвен Элимби
48 Испания зщ Антонио Эспигарес
20 Бразилия зщ Hevertton Santos
5 Аргентина пз Факундо Касерес
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
77 Бразилия нп Мурило
95 Испания нп Санти Гарсия
7 Франция нп Тиджани Туре
9 Бразилия нп Пабло
1 Португалия вр Руй Силва
13 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
91 Португалия зщ Рикарду Мангаш
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
52 Португалия пз Жоау Симойнш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
89 Греция нп Фотис Иоаннидис
97 Колумбия нп Луис Суарес
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
04.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Спортинг2 : 1Жил Висенте
27.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Жил Висенте0 : 1Спортинг
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Жил Висенте0 : 0Спортинг
12.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Жил Висенте0 : 4Спортинг
04.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Спортинг3 : 1Жил Висенте
05.04.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Жил Висенте0 : 0Спортинг
30.09.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Спортинг3 : 1Жил Висенте
01.05.2022 Португалия - Примейра 32-й тур Спортинг4 : 1Жил Висенте
18.12.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Жил Висенте0 : 3Спортинг
10.02.2021 Португалия - Примейра 18-й тур Жил Висенте1 : 2Спортинг
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 2Жил Висенте
20.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Жил Висенте2 : 2
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 1Жил Висенте
08.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 0 : 0Жил Висенте
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Жил Висенте0 : 1
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг4 : 0
23.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 4Спортинг
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 2 : 3 ДВСпортинг
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Спортинг6 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 3 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1646
2
Лига чемпионов
Спортинг1641
3
Лига Европы
Бенфика1636
4
Лига конференций
Жил Висенте1627
5 Брага1626
6 Фамаликан1623
7 Витория Гимарайнш1622
8 Морейренсе1521
9 Эшторил1620
10 Эштрела1618
11 Риу Аве1617
12 Алверка1617
13 Насьонал1516
14 Санта-Клара1516
15 Каза Пия1614
16
Стыковая зона
Арока1614
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС164

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close