Витория Гимарайнш - Насьонал 02 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 02-01-2026 22:45
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
02 Января 2026 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Витория Гимарайнш
Насьонал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Насьонал, которое состоится 02 Января 2026 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Насьонал1 : 2Витория Гимарайнш
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Насьонал
26.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Насьонал1 : 0Витория Гимарайнш
21.01.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш3 : 1Насьонал
05.05.2019 Португалия - Примейра 32-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Насьонал
02.01.2019 Португалия - Примейра 15-й тур Насьонал1 : 0Витория Гимарайнш
31.03.2017 Португалия - Примейра 27-й тур Насьонал1 : 2Витория Гимарайнш
04.11.2016 Португалия - Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Насьонал
20.03.2016 Португалия - Примейра 27-й тур Насьонал3 : 2Витория Гимарайнш
07.11.2015 Португалия - Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Насьонал
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 0 : 0Витория Гимарайнш
23.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш1 : 4
17.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Витория Гимарайнш0 : 1
13.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 0 : 1Витория Гимарайнш
08.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Витория Гимарайнш0 : 0
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 2 : 2Насьонал
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Насьонал3 : 1
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Насьонал
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Насьонал1 : 2
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 4 : 2Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1646
2
Лига чемпионов
Спортинг1641
3
Лига Европы
Бенфика1636
4
Лига конференций
Жил Висенте1627
5 Брага1626
6 Фамаликан1623
7 Витория Гимарайнш1622
8 Морейренсе1521
9 Эшторил1620
10 Эштрела1618
11 Риу Аве1617
12 Алверка1617
13 Насьонал1516
14 Санта-Клара1516
15 Каза Пия1614
16
Стыковая зона
Арока1614
17
Зона вылета
Тондела159
18
Зона вылета
АВС164

Отзывы и комментарии к матчу

