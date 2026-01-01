Витория Гимарайнш - Насьонал 02 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 02-01-2026 22:45
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
02 Января 2026 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Насьонал, которое состоится 02 Января 2026 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|26.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|21.01.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|05.05.2019
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 2
|02.01.2019
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|31.03.2017
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|04.11.2016
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 1
|20.03.2016
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 2
|07.11.2015
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|0 : 0
|23.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 4
|17.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 1
|13.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|08.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 0
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|16
|46
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|16
|41
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|16
|36
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|16
|27
|5
|Брага
|16
|26
|6
|Фамаликан
|16
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|16
|22
|8
|Морейренсе
|15
|21
|9
|Эшторил
|16
|20
|10
|Эштрела
|16
|18
|11
|Риу Аве
|16
|17
|12
|Алверка
|16
|17
|13
|Насьонал
|15
|16
|14
|Санта-Клара
|15
|16
|15
|Каза Пия
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Арока
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|15
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|16
|4