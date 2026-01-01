Райо Вальекано - Хетафе 02 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 02-01-2026 22:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
02 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Хетафе, которое состоится 02 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|4
|пз
|Педро Диас
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|10
|нп
|Серхио Камельо
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|2
|зщ
|Джене
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|6
|пз
|Марио Мартин
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|23
|нп
|Адриан Лисо
|18
|нп
|Алекс Санкрис
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|02.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|02.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|14.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 0
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|23.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|21.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|15.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|18.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|3 : 1
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|37
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|16
|35
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|17
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|17
|28
|7
|Сельта
|17
|23
|8
|Атлетик Б
|18
|23
|9
|Эльче
|17
|22
|10
|Хетафе
|17
|20
|11
|Севилья
|17
|20
|12
|Осасуна
|17
|18
|13
|Мальорка
|17
|18
|14
|Райо Вальекано
|17
|18
|15
|Алавес
|17
|18
|16
|Реал Сосьедад
|17
|17
|17
|Валенсия
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Жирона
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Леванте
|16
|10