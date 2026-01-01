20:56 ()
Райо Вальекано - Хетафе 02 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 02-01-2026 22:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
02 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Райо Вальекано
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Хетафе, которое состоится 02 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Хетафе
Хетафе
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
32 Сенегал зщ Нобель Менди
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
23 Испания пз Оскар Мартин
17 Испания пз Унай Лопес
4 Испания пз Педро Диас
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
10 Испания нп Серхио Камельо
13 Испания вр Давид Сория
17 Испания зщ Кико Фемения
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
2 Того зщ Джене
16 Испания зщ Диего Рико
5 Испания пз Луис Милья
6 Испания пз Марио Мартин
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
23 Испания нп Адриан Лисо
18 Испания нп Алекс Санкрис
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
02.05.2025 Испания — Примера 34-й тур Райо Вальекано1 : 0Хетафе
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Хетафе0 : 0Райо Вальекано
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Райо Вальекано0 : 0Хетафе
02.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Хетафе0 : 2Райо Вальекано
12.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Хетафе1 : 1Райо Вальекано
14.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Райо Вальекано0 : 0Хетафе
08.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Хетафе0 : 0Райо Вальекано
18.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Райо Вальекано3 : 0Хетафе
23.02.2019 Испания - Примера 25-й тур Хетафе2 : 1Райо Вальекано
21.10.2018 Испания - Примера 9-й тур Райо Вальекано1 : 2Хетафе
21.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 4 : 0Райо Вальекано
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Райо Вальекано3 : 0
15.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Райо Вальекано0 : 0
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 2Райо Вальекано
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 1 : 0Райо Вальекано
21.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 4 : 0Хетафе
18.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 3 : 1Хетафе
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Хетафе0 : 1
06.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 2 : 0Хетафе
02.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 2 : 3 ДВХетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1846
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1842
3
Лига чемпионов
Атлетико М1837
4
Лига чемпионов
Вильярреал1635
5
Лига Европы
Эспаньол1733
6
Лига конференций
Бетис1728
7 Сельта1723
8 Атлетик Б1823
9 Эльче1722
10 Хетафе1720
11 Севилья1720
12 Осасуна1718
13 Мальорка1718
14 Райо Вальекано1718
15 Алавес1718
16 Реал Сосьедад1717
17 Валенсия1716
18
Зона вылета
Жирона1715
19
Зона вылета
Овьедо1711
20
Зона вылета
Леванте1610

