Кальяри - Милан 02 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 02-01-2026 21:45
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
02 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Кальяри
Милан

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Милан, которое состоится 02 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Милан
Милан
1 Италия вр Элия Каприле
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Рияд Идрисси
26 Колумбия зщ Йерри Мина
8 Франция пз Мишель Адопо
10 Италия пз Джанлука Гаэтано
14 Италия пз Алессандро Дейола
2 Италия нп Марко Палестра
9 Турция нп Семих Кылычсой
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
16 Франция вр Мик Меньян
23 Англия зщ Фикайо Томори
5 Бельгия зщ Кони де Винтер
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
33 Италия зщ Давиде Бартезаги
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
14 Хорватия пз Лука Модрич
12 Франция пз Адриен Рабьо
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
11 США нп Кристиан Пулишич
18 Франция нп Кристофер Нкунку
Главные тренеры
Италия Фабио Пизакане
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Марко Ландуччи
История личных встреч
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Милан1 : 1Кальяри
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Кальяри3 : 3Милан
11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Милан5 : 1Кальяри
02.01.2024 Кубок Италии 1/8 финала Милан4 : 1Кальяри
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Кальяри1 : 3Милан
19.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Кальяри0 : 1Милан
29.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Милан4 : 1Кальяри
16.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Милан0 : 0Кальяри
18.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Кальяри0 : 2Милан
01.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Милан3 : 0Кальяри
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Кальяри
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Кальяри2 : 2
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 1Кальяри
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Кальяри1 : 0
03.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 1 : 1 9 : 8Кальяри
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Милан3 : 0
18.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала 2 : 0Милан
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Милан2 : 2
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 2 : 3Милан
04.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 1 : 0Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1636
2
Лига чемпионов
Милан1635
3
Лига чемпионов
Наполи1634
4
Лига чемпионов
Рома1733
5
Лига Европы
Ювентус1732
6
Лига конференций
Комо1627
7 Болонья1626
8 Лацио1724
9 Сассуоло1722
10 Удинезе1722
11 Аталанта1722
12 Кремонезе1721
13 Торино1720
14 Кальяри1718
15 Парма1617
16 Лечче1616
17 Дженоа1714
18
Зона вылета
Верона1612
19
Зона вылета
Пиза1711
20
Зона вылета
Фиорентина179

