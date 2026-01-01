Кальяри - Милан 02 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 02-01-2026 21:45
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
02 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Милан, которое состоится 02 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Милан
Милан
|1
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Рияд Идрисси
|26
|зщ
|Йерри Мина
|8
|пз
|Мишель Адопо
|10
|пз
|Джанлука Гаэтано
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|2
|нп
|Марко Палестра
|9
|нп
|Семих Кылычсой
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|18
|нп
|Кристофер Нкунку
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
|Массимилиано Аллегри
|Марко Ландуччи
История личных встреч
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|02.01.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|18.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 9 : 8
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 0
|18.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 3
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|34
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|17
|32
| 6
Лига конференций
|Комо
|16
|27
|7
|Болонья
|16
|26
|8
|Лацио
|17
|24
|9
|Сассуоло
|17
|22
|10
|Удинезе
|17
|22
|11
|Аталанта
|17
|22
|12
|Кремонезе
|17
|21
|13
|Торино
|17
|20
|14
|Кальяри
|17
|18
|15
|Парма
|16
|17
|16
|Лечче
|16
|16
|17
|Дженоа
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|17
|9