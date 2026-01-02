Лука Модрич: «Если бы не занимался футболом, мечтал бы работать официантом»

Дата публикации: 02-01-2026 01:42

Хорватский полузащитник "Милана" Лука Модрич поделился интересным фактом из своей жизни — если бы не карьера в футболе, он бы стал официантом.

«Мне по душе простота и обыденность. Нормальная семья, обычная жизнь, мелочи, которые делают её особенной. Я никогда не считал себя лучше других. Если бы не футбол, то наверняка выбрал бы профессию официанта. У меня это хорошо получалось, и мне это нравилось», – рассказал Модрич.

Он отметил, что учился в школе гостиничного бизнеса. На первом курсе ему пришлось проходить практику в ресторане Marina в городе Задар. Там обычно проводят свадебные торжества, где он работал, подавая напитки. «На хорватских свадьбах пьют много. Единственное, что не доставляло удовольствия, так это мытьё посуды», – добавил футболист, слова которого приводит издание Corriere della Sera.

Эта история демонстрирует, что даже одна из звёзд мирового футбола ценит простоту и имеет опыт работы в совершенно другой сфере. Лука Модрич нашёл стабильность и комфорт в обыденных вещах, что, возможно, и помогает ему сохранять ясность и сосредоточенность на поле.