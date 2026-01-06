Официальное заявление УАФ относительно Михаила Мудрика

Дата публикации: 06-01-2026 12:32

Вингер лондонского клуба «Челси» и национальной сборной Украины по футболу Михаил Мудрик 5 января отпраздновал свое 25-летие.

В честь этого важного события пресс-служба Украинской ассоциации футбола впервые за долгое время опубликовала поздравительный пост в социальных сетях, посвященный Мудрику.

«Михаилу Мудрику - 25! 🥳

Искренние поздравления полузащитнику национальной сборной Украины с Днем рождения! 🎂

Желаем скорейшего возвращения на футбольное поле и в состав сборной Украины!» – говорится в официальном сообщении УАФ.

В прошедшем сезоне Мудрик сыграл 15 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач, демонстрируя высокие показатели на поле.

Однако вингер «Челси» недавно столкнулся с серьезными обвинениями – ему официально предъявлены претензии от Футбольной ассоциации Англии (FA) по делу о допинге.