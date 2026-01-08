02:36 ()
Кремонезе - Кальяри 08 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 08-01-2026 19:30
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
08 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Кремонезе
Кальяри

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Кальяри, которое состоится 08 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Кальяри
Кальяри
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
55 Италия зщ Франческо Фолино
4 Италия зщ Томмазо Барбьери
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
7 Италия пз Алессио Дзербин
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
10 Англия нп Джейми Варди
1 Италия вр Элия Каприле
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
3 Италия зщ Рияд Идрисси
26 Колумбия зщ Йерри Мина
8 Франция пз Мишель Адопо
16 Италия пз Маттео Прати
4 Италия пз Лука Маццители
10 Италия пз Джанлука Гаэтано
9 Турция нп Семих Кылычсой
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Фабио Пизакане
История личных встреч
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Кальяри1 : 0Кремонезе
28.10.2020 Кубок Италии 3-й раунд Кальяри1 : 0Кремонезе
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 0Кремонезе
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Кремонезе0 : 2
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 0Кремонезе
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Кремонезе
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Кремонезе2 : 0
02.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Кальяри0 : 1
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Кальяри
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Кальяри2 : 2
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 1Кальяри
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Кальяри1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1739
2
Лига чемпионов
Милан1738
3
Лига чемпионов
Наполи1737
4
Лига чемпионов
Ювентус1936
5
Лига Европы
Рома1936
6
Лига конференций
Комо1833
7 Болонья1726
8 Аталанта1825
9 Лацио1824
10 Торино1823
11 Сассуоло1923
12 Удинезе1822
13 Кремонезе1821
14 Кальяри1818
15 Парма1718
16 Лечче1817
17 Дженоа1815
18
Зона вылета
Верона1712
19
Зона вылета
Пиза1912
20
Зона вылета
Фиорентина1812

