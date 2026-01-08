Кремонезе - Кальяри 08 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 08-01-2026 19:30
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
08 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Кальяри, которое состоится 08 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кремонезе
Кремона
Кальяри
Кальяри
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|55
|зщ
|Франческо Фолино
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|7
|пз
|Алессио Дзербин
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|10
|нп
|Джейми Варди
|1
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|3
|зщ
|Рияд Идрисси
|26
|зщ
|Йерри Мина
|8
|пз
|Мишель Адопо
|16
|пз
|Маттео Прати
|4
|пз
|Лука Маццители
|10
|пз
|Джанлука Гаэтано
|9
|нп
|Семих Кылычсой
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2020
|Кубок Италии
|3-й раунд
|1 : 0
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 0
|02.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Рома
|19
|36
| 6
Лига конференций
|Комо
|18
|33
|7
|Болонья
|17
|26
|8
|Аталанта
|18
|25
|9
|Лацио
|18
|24
|10
|Торино
|18
|23
|11
|Сассуоло
|19
|23
|12
|Удинезе
|18
|22
|13
|Кремонезе
|18
|21
|14
|Кальяри
|18
|18
|15
|Парма
|17
|18
|16
|Лечче
|18
|17
|17
|Дженоа
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Верона
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|19
|12
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|18
|12