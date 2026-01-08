Игрок Шахтера отказался вернуться в Украину и перебрался в другой клуб

Дата публикации: 08-01-2026 02:25

Донецкий "Шахтер" и полузащитник Майкон пришли к соглашению с клубом "Атлетико Минейро". 28-летний бразильский хавбек покидает "Коринтианс" и вскоре отправится в Белу-Оризонти для прохождения медицинского обследования, а затем подпишет контракт с новым клубом сроком на три года.

Примечательно, что "Атлетико Минейро" приобретает игрока без выплаты трансферной суммы, при этом "Шахтер" сохраняет за собой 50% прав на будущие продажи футболиста. По информации источников, Майкон отказался рассматривать возвращение в Украину, учитывая сложную ситуацию с войной, а также отметил, что "Атлетико" проявил намного большую настойчивость и заинтересованность в его подписании, чем "Коринтианс".

В сезоне 2025 года полузащитник выступал за "Шахтер" на правах аренды, где он был капитаном команды и сыграл ключевую роль в завоевании Кубка Бразилии. Всего за "Коринтианс" Майкон провёл 248 матчей, забил 18 голов и стал обладателем пяти значимых трофеев, что подтверждает его статус опытного и результативного игрока.

Теперь Майкон имеет возможность продолжить свою карьеру в родной Бразилии, где он наверняка сможет проявить себя на высоком уровне и внести значительный вклад в успехи "Атлетико Минейро". Такой ход позволит футболисту сосредоточиться на профессиональном развитии и избежать неопределённости, связанной с текущей ситуацией в Украине.