Атлетико - Реал Мадрид 08 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 08-01-2026 21:00
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
08 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, 1/2 финала
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Атлетико М
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Мадрид, которое состоится 08 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
13 Словения вр Ян Облак
24 Испания зщ Робен Ле Норман
17 Словакия зщ Давид Ганцко
14 Испания зщ Маркос Льоренте
18 Испания зщ Марк Пубиль
20 Аргентина пз Джулиано Симеоне
6 Испания пз Коке
10 Испания пз Алекс Баэна
4 Англия пз Конор Галлахер
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
8 Уругвай зщ Федерико Вальверде
17 Испания зщ Рауль Асенсио
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
18 Испания зщ Альваро Фернандес
11 Бразилия пз Родриго
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
14 Франция пз Орельен Тчуамени
5 Англия пз Джуд Беллингем
16 Испания нп Гонсало Гарсия
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
27.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Атлетико М5 : 2Реал Мадрид
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Атлетико М1 : 0 2 : 4Реал Мадрид
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Реал Мадрид2 : 1Атлетико М
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетико М
29.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Атлетико М1 : 1Реал Мадрид
04.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетико М
18.01.2024 Кубок Испании 1/8 финала Атлетико М4 : 2 ДВРеал Мадрид
10.01.2024 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид5 : 3 ДВАтлетико М
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Атлетико М3 : 1Реал Мадрид
25.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетико М
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 1 : 1Атлетико М
21.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 0 : 3Атлетико М
17.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 2 : 3Атлетико М
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Атлетико М2 : 1
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 3Атлетико М
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Реал Мадрид5 : 1
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Реал Мадрид2 : 0
17.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 2 : 3Реал Мадрид
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 1 : 2Реал Мадрид
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Реал Мадрид1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Испании: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

