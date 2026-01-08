Атлетико - Реал Мадрид 08 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 08-01-2026 21:00
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
08 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, 1/2 финала
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Мадрид, которое состоится 08 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|6
|пз
|Коке
|10
|пз
|Алекс Баэна
|4
|пз
|Конор Галлахер
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|8
|зщ
|Федерико Вальверде
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|11
|пз
|Родриго
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|16
|нп
|Гонсало Гарсия
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|5 : 2
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 2 : 4
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|18.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|4 : 2 ДВ
|10.01.2024
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|5 : 3 ДВ
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 3
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 3
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|5 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 3
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Испании: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.