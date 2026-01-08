Трубин пропустил три гола - Бенфика проиграла Браге в полуфинале Кубка лиги

Дата публикации: 08-01-2026 02:26

7 января вечером прошёл полуфинальный матч Кубка португальской лиги.

Команда Бенфика потерпела поражение от Браги со счётом 1:3 в игре на нейтральном поле Магальяеш Песоа в городе Лейрия.

В основном составе Бенфики сыграли украинские футболисты – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Трубин пропустил два мяча в первом тайме. Авторами голов у Браги стали Пау Виктор на 14-й минуте и Родриго Саласар на 33-й.

На 53-й минуте Судаков мог отличиться – он принял точную передачу у линии штрафной и нанес удар в левый угол ворот, но вратарь соперников совершил потрясающий сейв, отбив мяч.

Вангелис Павлидис реализовал пенальти и сократил отставание Бенфики (1:2). Через 11 минут Судаков покинул поле, уступив место другому игроку.

Под занавес встречи, на 81-й минуте, Густав Лагербильке забил третий мяч в ворота Бенфики, окончательно прервав их надежды на победу. Также в концовке встречи у Бенфики был удалён Николас Отаменди.

Финальный матч за трофей Кубка португальской лиги пройдет 10 января в Лейрии, где встретятся Брага и Витория Гимараеш. Последняя смогла совершить впечатляющий камбэк в поединке с Спортингом, одержав победу 3:1, благодаря голам, забитым в завершающие минуты игры.