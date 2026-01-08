Милан - Дженоа 08 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 08-01-2026 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
08 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Дженоа, которое состоится 08 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Дженоа
Генуя
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|1
|вр
|Никола Леали
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|9
|нп
|Витор Оливейра
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Марко Ландуччи
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|05.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 3
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|15.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 0
|13.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 3
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 2
|02.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 0
|18.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 3
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|29.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Рома
|19
|36
| 6
Лига конференций
|Комо
|18
|33
|7
|Болонья
|17
|26
|8
|Аталанта
|18
|25
|9
|Лацио
|18
|24
|10
|Торино
|18
|23
|11
|Сассуоло
|19
|23
|12
|Удинезе
|18
|22
|13
|Кремонезе
|18
|21
|14
|Кальяри
|18
|18
|15
|Парма
|17
|18
|16
|Лечче
|18
|17
|17
|Дженоа
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Верона
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|19
|12
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|18
|12