Милан - Дженоа 08 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 08-01-2026 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
08 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Милан
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Дженоа, которое состоится 08 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Дженоа
Генуя
16 Франция вр Мик Меньян
23 Англия зщ Фикайо Томори
33 Италия зщ Давиде Бартезаги
46 Италия зщ Маттео Габбиа
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
19 Франция пз Юссуф Фофана
14 Хорватия пз Лука Модрич
12 Франция пз Адриен Рабьо
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
10 Португалия нп Рафаэл Леау
11 США нп Кристиан Пулишич
1 Италия вр Никола Леали
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
15 Англия зщ Брук Нортон-Каффи
3 Испания зщ Аарон Мартин
27 Италия зщ Алессандро Маркандалли
17 Украина пз Руслан Малиновский
32 Дания пз Мортен Френнруп
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
9 Португалия нп Витор Оливейра
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Марко Ландуччи
Италия Даниэле Де Росси
История личных встреч
05.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур Дженоа1 : 2Милан
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Милан0 : 0Дженоа
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Милан3 : 3Дженоа
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Дженоа0 : 1Милан
15.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Милан2 : 0Дженоа
13.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Милан3 : 1 ДВДженоа
01.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Дженоа0 : 3Милан
18.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Милан2 : 1Дженоа
16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Дженоа2 : 2Милан
08.03.2020 Италия - Серия А 26-й тур Милан1 : 2Дженоа
02.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 0 : 1Милан
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Милан3 : 0
18.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала 2 : 0Милан
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Милан2 : 2
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 2 : 3Милан
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Дженоа1 : 1
29.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 3 : 1Дженоа
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Дженоа0 : 1
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Дженоа1 : 2
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 2Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1739
2
Лига чемпионов
Милан1738
3
Лига чемпионов
Наполи1737
4
Лига чемпионов
Ювентус1936
5
Лига Европы
Рома1936
6
Лига конференций
Комо1833
7 Болонья1726
8 Аталанта1825
9 Лацио1824
10 Торино1823
11 Сассуоло1923
12 Удинезе1822
13 Кремонезе1821
14 Кальяри1818
15 Парма1718
16 Лечче1817
17 Дженоа1815
18
Зона вылета
Верона1712
19
Зона вылета
Пиза1912
20
Зона вылета
Фиорентина1812

