Пари Сен-Жермен одолел Марсель и стал обладателем Суперкубка Франции

Дата публикации: 08-01-2026 23:54

В Кувейте на Международном стадионе Джабер-эль-Ахмед состоялся увлекательный поединок за Суперкубок Франции, в котором встретились «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Главным судьей встречи был назначен Томас Леонар. Матч завершился напряжённой борьбой и драматичной серией пенальти, где сильнее оказались футболисты ПСЖ - 2:2 (4:1 по пенальти).

Счёт в матче уже на 13-й минуте открыл Усман Дембеле, нападающий столичного клуба, ловко реализовавший момент у ворот соперника. В дальнейшем команды боролись за контроль над игрой, однако счёт держался вплоть до 76-й минуты, когда Мэйсон Гринвуд сравнял счёт, уверенно выполнив пенальти. Ближе к концу матча страсти накалились - на 87-й минуте защитник ПСЖ Вильям Пачо срезал мяч в свои ворота, подарив «Марселю» преимущество. Однако характер парижан проявился в компенсированное время: на 90+5-й минуте нападающий Гонсалу Рамуш отправил мяч в сетку и восстановил равновесие.

В серии послематчевых пенальти игроки ПСЖ проявили больше хладнокровия, забив четыре мяча из пяти возможных, тогда как «Марсель» смог реализовать только один удар. Огромную роль в победе сыграл вратарь Люка Шевалье - он дважды парировал удары соперника, обеспечив своей команде очередной триумф.

Путёвку в матч за Суперкубок Франции ПСЖ получил как победитель чемпионата и Кубка страны, а «Марсель» стал соперником благодаря второму месту в Лиге 1 в прошлом сезоне. Для столичного клуба эта победа стала уже четвёртой подряд - они неизменно берут Суперкубок с 2022 года, а последнее поражение в решающем матче датируется 2021 годом, когда трофей достался «Лиллю» после минимальной победы 1:0. Вновь подтвердив статус лидера французского футбола, ПСЖ добавил в свою копилку ещё один престижный трофей, укрепив позиции в национальной истории.