«Аль-Кадисия» одержала победу над «Аль-Насром» в матче 14-го тура Про-лиги

В 14-м туре чемпионата Саудовской Про-Лиги сезона 2025/2026 состоялось противостояние между Аль-Наср и Аль-Кадисия. Матч проходил на арене Аль-Авваль Парк, расположенной в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Главным судьей встречи выступал Иштван Ковач, представляющий Румынию. По итогам напряжённой борьбы, победу со счетом 2:1 одержала команда гостей - Аль-Кадисия.

Первый гол в матче забил форвард Аль-Кадисии Хулиан Киньонес, отличившийся на 51-й минуте во втором тайме. Преимущество своих усилиями на 67-й минуте увеличил полузащитник гостей - Наитан Нандес. Аль-Наср не остался без ответного мяча: на 81-й минуте лидеру клуба, Криштиану Роналду, удалось реализовать пенальти и уменьшить отставание хозяев. Это 958-й забитый гол за карьеру знаменитого португальского нападающего, продолжающего устанавливать рекорды.

После этого поединка Аль-Наср остается на втором месте в турнирной таблице, набрав 31 очко по итогам 13 сыгранных встреч. Аль-Кадисия, прибавив важные три очка, закрепилась на четвёртой позиции - у команды теперь 27 баллов. Оба коллектива продолжают борьбу за лидерство и сохраняют отличные шансы на высокие места по итогам сезона.