Аль-Наср - Аль-Кадисия 08 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 08-01-2026 19:30
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
08 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Кадисия, которое состоится 08 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|18.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|28-й тур
|2 : 1
|22.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|1 : 2
|02.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|3 : 2
|30.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|3 : 0
|24.12.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 6-й тур
|5 : 1
|26.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 5-й тур
|0 : 4
|04.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|4 : 0
|31.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 3
|27.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|1 : 1
|28.11.2025
|Кубок Короля
|1/4 финала
|3 : 3 5 : 4
|21.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|12
|32
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|12
|31
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Таавун
|12
|28
|4
|Аль-Ахли
|12
|25
|5
|Аль-Кадисия
|12
|24
|6
|Аль-Иттихад
|12
|23
|7
|Неом
|12
|20
|8
|Аль-Иттифак
|12
|19
|9
|Аль-Халидж
|12
|15
|10
|Аль-Фатех
|12
|14
|11
|Аль-Хазм
|12
|13
|12
|Аль-Холуд
|12
|12
|13
|Аль-Фейха
|12
|12
|14
|Дамак
|12
|9
|15
|Аль-Шабаб
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Эр-Рияд
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|12
|5
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|12
|2