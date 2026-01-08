02:36 ()
Аль-Наср - Аль-Кадисия 08 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 08-01-2026 19:30
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
08 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 14-й тур
Аль-Наср
Аль-Кадисия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Кадисия, которое состоится 08 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
18.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 28-й тур Аль-Кадисия2 : 1Аль-Наср
22.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Наср1 : 2Аль-Кадисия
02.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 3 : 2Аль-Наср
30.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 2 : 2Аль-Наср
27.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Наср3 : 0
24.12.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 6-й тур Аль-Наср5 : 1
26.11.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 5-й тур 0 : 4Аль-Наср
04.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Кадисия4 : 0
31.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 2 : 3Аль-Кадисия
27.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Кадисия1 : 1
28.11.2025 Кубок Короля 1/4 финала 3 : 3 5 : 4Аль-Кадисия
21.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур 2 : 1Аль-Кадисия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1232
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср1231
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Таавун1228
4 Аль-Ахли1225
5 Аль-Кадисия1224
6 Аль-Иттихад1223
7 Неом1220
8 Аль-Иттифак1219
9 Аль-Халидж1215
10 Аль-Фатех1214
11 Аль-Хазм1213
12 Аль-Холуд1212
13 Аль-Фейха1212
14 Дамак129
15 Аль-Шабаб128
16
Зона вылета
Эр-Рияд128
17
Зона вылета
Аль-Охдуд125
18
Зона вылета
Аль-Наджма122

