«Тоттенхэм» рассматривает приобретение нападающего в январе из-за травмы Кудуса

Дата публикации: 07-01-2026 00:34

Форвард английского клуба "Тоттенхэм" Мохаммед Кудус не сможет принять участие в нескольких ближайших матчах своей команды по причине полученной травмы. По информации журналиста Майка Макграта, опубликованной в социальной сети X, у футболиста после медицинского обследования была выявлена травма бедра, из-за которой он вынужден временно отказаться от игровой практики.

Есть вероятность, что в связи с вынужденным отсутствием одного из ведущих футболистов, "шпоры" уже зимой активизируются на трансферном рынке – клуб рассматривает возможность приобретения нового нападающего, чтобы компенсировать потери и не потерять позиции в английской Премьер-лиге во время восстановления Кудуса.

Напомним, что Мохаммед Кудус присоединился к "Тоттенхэму" этим летом, перейдя из "Вест Хэма". Сумма трансфера, по информации ряда СМИ, составила около 63,8 миллионов евро. За время выступлений за лондонскую команду в рамках английского чемпионата Кудус провёл 19 встреч, отличившись двумя забитыми мячами и отдав шесть результативных передач. Теперь клубу предстоит искать пути замены нападающего на время его восстановления, чтобы не потерять боеспособность в важных матчах сезона.

